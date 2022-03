Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος κατηγόρησε μέχρι και τα Gay Pride για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος φάνηκε να κατηγορεί τις φιλελεύθερες δυτικές αξίες - εξαπολύοντας επίθεση στις παρελάσεις Gay Pride- για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, επί χρόνια σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Κυριακή ότι η σύγκρουση στο Ντονμπάς αφορά «μια θεμελιώδη απόρριψη των αποκαλούμενων αξιών που προσφέρονται σήμερα από εκείνους που διεκδικούν την παγκόσμια εξουσία».

«Το «τεστ» για το ποια πλευρά στηρίζετε, είναι αν η χώρα σας είναι πρόθυμη να διοργανώσει παρελάσεις Gay Pride», είπε ο Πατριάρχης Κύριλλος σύμφωνα με το CNN.

«Για να μπει κανείς στο κλαμπ αυτών των χωρών, είναι απαραίτητο να κάνει μια παρέλαση Gay Pride. Όχι να κάνει μια πολιτική δήλωση τύπου "είμαστε μαζί σας", όχι να υπογράψει κάποια συμφωνία, αλλά να κάνει μια παρέλαση υπερηφάνειας. Και ξέρουμε πώς οι άνθρωποι αντιστέκονται σε αυτές τις απαιτήσεις και πώς αυτή η αντίσταση καταστέλλεται με τη βία», ισχυρίστηκε στο κήρυγμά του στη Μόσχα.

Yep, they come for the Gays next, as always. Like the Nazis, like QAnon, like the fanatical Right. Russian Church Leader Appears to Blame Gay Pride Parades for Ukraine War https://t.co/Fd0NaEVUPH