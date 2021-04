Δεκάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες σε πάρτι σε μια δημοφιλή παραλία, κοντά στο κέντρο της Βαρκελώνης, πολλοί χωρίς να φορούν μάσκα ή να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αψηφώντας τους περιορισμούς κατά της Covid-19.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε στην παραλία Barceloneta, με την αστυνομία να λέει ότι προειδοποίησε τους συμμετέχοντες πως παραβίαζαν τους υγειονομικούς κανονισμούς.

«Η Βαρκελώνη είναι το τέλειο μέρος για να διασκεδάσει κανείς, να πιει, όμως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η αστυνομία, που σταματάει τον κόσμο από το να διασκεδάζει», λέει στο Reuters ο 23χρονος Λίαμ, Βρετανός που συμμετείχε στο πάρτι και φορούσε τη μάσκα του.

Οι συναθροίσεις άνω των 6 ανθρώπων σε δημόσιους χώρους απαγορεύονται στην Καταλονία και οι παραβάτες μπορούν να έλθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους 300 έως 600 ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Οι αστυνομικοί μας προειδοποίησαν τον κόσμο όπου είχαν σχηματιστεί μεγάλες ομάδες ότι παραβιάζουν τους περιορισμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις εάν δεν φορέσουν μάσκες ή απομακρυνθούν, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα», εξήγησε ένας εκπρόσωπος τύπου της καταλανικής περιφερειακής αστυνομίας. Δεν ανέφερε εάν υπήρξε επιβολή προστίμων σε αυτήν την περίπτωση.

