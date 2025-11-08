Παρίσι: Τρεις γυναίκες σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση ως «φόρο τιμής» στον Μπιν Λάντεν

Τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, φέρεται πως σχεδίαζαν τρει νεαρές γυναίκες, 18 έως 21 ετών, που συνελήφθησαν στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI).

Οι γυναίκες στο Παρίσι, που ταυτοποιήθηκαν ως «Σαλαφίστριες», φέρονται να είχαν εκφράσει δημόσια την επιθυμία τους να «τιμήσουν» τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της τρομοκρατικής οργάνωσης «Αλ Κάιντα».

Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι φορούσαν συνεχώς νικάμπ, απομονώνονταν στα σπίτια τους και περνούσαν αμέτρητες ώρες βλέποντας προπαγανδιστικά βίντεο τζιχαντιστών στο Snapchat, το TikTok και το Telegram. Μία εξ' αυτών, μάλιστα, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είναι χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου.

Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο τους περιλάμβανε επίθεση αυτοκτονίας με γιλέκο σε πολυσύχναστο χώρο της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως ένα μπαρ ή συναυλία.

Παρίσι: Μοναξιά, και ριζοσπαστικοποίηση

Το προφίλ των τριών νεαρών γυναικών χαρακτηρίζεται από μοναξιά, ψυχολογική αστάθεια και τάσεις αυτοκαταστροφής. Οι αρχές ερευνούν πώς συνδέθηκαν μέσω διαδικτύου και ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από τη ριζοσπαστικοποίησή τους.

Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι πρόκειται για ένα νέο είδος «ψηφιακής στρατολόγησης», που στοχεύει νεαρά και ευάλωτα άτομα, συχνά με προβλήματα ψυχικής υγείας ή κοινωνικής απομόνωσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Παρίσι, καθώς επανέρχεται ο φόβος για επιθέσεις τύπου Bataclan, δέκα χρόνια μετά τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015.

Με πληροφορίες από Le Parisien