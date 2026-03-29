Πάπας Λέων: «Κανείς δεν μπορεί να επικαλείται τον Θεό για να δικαιολογεί τον πόλεμο»

Ο πάπας Λέων απέρριψε την ιδέα ότι η θρησκεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει πολεμικές συγκρούσεις, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων πιστών.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και με τη σύγκρουση στην Ουκρανία να συνεχίζεται, ο Ποντίφικας αφιέρωσε το κήρυγμά του στην ανάγκη ειρήνης, τονίζοντας ότι «ο Θεός είναι βασιλιάς της ειρήνης» και απορρίπτει τη βία.

«Αδελφοί και αδελφές, αυτός είναι ο Θεός μας: ο Ιησούς, βασιλιάς της ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τον δικαιολογήσει», είπε. «Δεν ακούει τις προσευχές όσων διεξάγουν πολέμους, αλλά τις απορρίπτει».

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η θρησκευτική ρητορική χρησιμοποιείται ανοιχτά από διαφορετικές πλευρές για τη στήριξη πολεμικών επιλογών. Αμερικανοί αξιωματούχοι, και ιδιαίτερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικαλεστεί τη χριστιανική πίστη παρουσιάζοντας τον πόλεμο με το Ιράν ως σύγκρουση στην οποία ένα χριστιανικό έθνος επιδιώκει να επικρατήσει επί των αντιπάλων του. Την ίδια στιγμή, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει χαρακτηρίσει την εισβολή στην Ουκρανία «ιερό πόλεμο» απέναντι σε έναν δυτικό κόσμο που θεωρεί ότι έχει εκτραπεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Πάπας επιχείρησε να θέσει σαφές όριο, επιμένοντας ότι η πίστη δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να στηρίξει τη βία.

Ο Λέων αναφέρθηκε επίσης στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, κάνοντας ειδική μνεία σε όσους «υποφέρουν τις συνέπειες μιας φρικτής σύγκρουσης» και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στις τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατήγγειλε ότι η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε ανώτατους καθολικούς αξιωματούχους να εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως για τον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων, κάνοντας λόγο για πρωτοφανές περιστατικό.

Στο μήνυμά του για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Πάπας κάλεσε τους πιστούς να μην ξεχνούν όσους βιώνουν τις συνέπειες των συγκρούσεων. «Οι δοκιμασίες τους αγγίζουν τη συνείδηση όλων», ανέφερε, καλώντας σε προσευχή και σε αναζήτηση συγκεκριμένων δρόμων συμφιλίωσης και ειρήνης.

Η φετινή Μεγάλη Εβδομάδα είναι η πρώτη που τελείται χωρίς τον προκάτοχό του, πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε την επομένη του Πάσχα πέρυσι. Ο Λέων αναμένεται να προεδρεύσει των φετινών τελετών, επαναφέροντας και παραδοσιακά στοιχεία, όπως η τελετή του Νιπτήρα τη Μεγάλη Πέμπτη στη βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού.

Με πληροφορίες από Associated Press

