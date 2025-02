Πάπας Φραγκίσκος: Επιδεινώθηκε η κατάστασή του - Νέο αναπνευστικό επεισόδιο

Επιδεινώθηκε σήμερα η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση από το Βατικανό.

Ο 88χρονος πάπας Φραγκίσκος παρουσίασε σήμερα σημαντική επιδείνωση, με βρογχόσπασμο και εμετό, που προκάλεσαν αναρρόφηση και προβλήματα στη λειτουργία του αναπνευστικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Βατικανό, λόγω της κατάστασής του αποφασίστηκε μη επεμβατικός αερισμός του, χωρίς ενδοτραχειακό σωλήνα, στον οποίο ο Ποντίφικας ανταποκρίθηκε θετικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχασε ποτέ την επαφή με το περιβάλλον και συνεργάσθηκε με τους γιατρούς. Ωστόσο η ιατρική ομάδα του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι δεν είναι σε θέση όπως και τις περασμένες ημέρες να προχωρήσει σε πρόβλεψη, σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Νωρίτερα, ο πάπας είχε κοινωνήσει και είχε προσευχηθεί στο παρεκκλήσι του διαμερίσματός του, στον δέκατο όροφο του Τζεμέλι.

