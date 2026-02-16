ΔΙΕΘΝΗ
Πακιστάν: Δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα

Μεταξύ των νεκρών ήταν και ένα παιδί

The LiFO team
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα.

Μεταξύ των νεκρών στο Πακιστάν κι ένα παιδί

Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

