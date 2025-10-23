ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι παραπέμπει τον Κράμνικ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, ύστερα από σειρά δημόσιων επιθέσεων του Ρώσου πρώην πρωταθλητή εις βάρος του Ναροντίτσκι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παγκόσμιο σοκ στο σκάκι: Ο Κράμνικ κατηγορείται για «εκφοβισμό» πριν τον θάνατο του Ναροντίτσκι
Η παγκόσμια κοινότητα του σκακιού θρηνεί τον θάνατο του 29χρονου Αμερικανού γκρανμέτρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βόρεια Καρολίνα. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθώς συνδέεται με μια πολύμηνη διαδικτυακή διαμάχη με τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Βλαντίμιρ Κράμνικ.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι παραπέμπει τον Κράμνικ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχίας, ύστερα από σειρά δημόσιων επιθέσεων του Ρώσου πρώην πρωταθλητή εις βάρος του Ναροντίτσκι.

Ο πρόεδρος της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς, δήλωσε: «Η FIDE θα παραπέμψει επίσημα όλες τις δημόσιες δηλώσεις του γκρανμέτρ Βλαντίμιρ Κράμνικ, πριν και μετά τον τραγικό θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, στην Επιτροπή Δεοντολογίας για ανεξάρτητη εξέταση».

Μια κόντρα που είχε ξεφύγει

Η διαμάχη μεταξύ των δύο κορυφαίων σκακιστών ξεκίνησε το 2024, όταν ο 50χρονος Κράμνικ άρχισε να κατηγορεί τον Αμερικανό αντίπαλό του για «ύποπτες επιδόσεις» σε διαδικτυακά τουρνουά, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων βοηθημάτων.

Ο Ναροντίτσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε απάτη, δηλώνοντας σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2024 πως επρόκειτο για «μια παρατεταμένη, κακόβουλη και απολύτως παράλογη προσπάθεια να καταστρέψει τη ζωή μου».

Στο μεταξύ, ο Κράμνικ συνέχισε να δημοσιεύει αναρτήσεις και βίντεο στα οποία απαιτούσε «αναλυτική έρευνα» για τον τρόπο παιχνιδιού του Ναροντίτσκι, προκαλώντας κύμα αρνητικών σχολίων εναντίον του νεαρού Αμερικανού στα social media.

Ο θάνατος και οι αντιδράσεις

Ο 29χρονος γκρανμέτρ βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τα αίτια. Φίλοι και υποστηρικτές του κάνουν λόγο για «ανελέητο διαδικτυακό εκφοβισμό» και ζητούν να επιβληθούν ποινές στον Κράμνικ, ο οποίος από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη.

«Δεν έχω εκφοβίσει ποτέ τον Ντάνιελ, ούτε τον προσέβαλα προσωπικά», δήλωσε ο Κράμνικ στο πρακτορείο Reuters, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί απειλές θανάτου μετά τον θάνατο του Ναροντίτσκι.

Στήριξη από τη σκακιστική κοινότητα στον Ναροντίτσκι

Ο Νορβηγός παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν καταδίκασε ανοιχτά τη στάση του Κράμνικ, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτή».

Ο Ινδός γκρανμέτρ Νιχάλ Σαρίν σχολίασε ότι «ο Κράμνικ πρέπει να πληρώσει για όσα έκανε».

Ο Ναροντίτσκι υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αμερικανικού σκακιού, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων και δημοφιλής streamer στο YouTube και στο Twitch, όπου δίδασκε σκάκι σε εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους.

Στην τελευταία του ζωντανή μετάδοση, λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, εμφανίστηκε εμφανώς καταβεβλημένος, κάνοντας λόγο για «τεράστιο ψυχολογικό βάρος» από τις συνεχιζόμενες κατηγορίες.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το παγκόσμιο σκάκι, με πολλούς να καλούν τη FIDE να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για την προστασία παικτών από διαδικτυακή παρενόχληση.

Ο θάνατος του Ναροντίτσκι αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σκοτεινό πρόσωπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης — ακόμα και σε έναν κόσμο που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα αμιγώς πνευματικός.

