Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Το τελευταίο βίντεο του 29χρονου γκραν μετρ πριν τον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, είχε «ανεβάσει» βίντεο στο YouTube

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι / X
Για «σύντομη διακοπή στην παραγωγή περιεχομένου» μιλούσε στο τελευταίο του βίντεο στο YouTube στις 17 Οκτωβρίου ο 29χρονος Αμερικανός γκραν μετρ του σκακιού, Ντάνιελ Ναροντίτσκι (Daniel Naroditsky), ο οποίος έφυγε από τη ζωή όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Στο τελευταίο του βίντεο, που «ανέβηκε» στις 17 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι μίλησε ανοιχτά για ένα διάλειμμα, που είχε κάνει από τη δημιουργία περιεχομένου, καθώς δεν είχε δημοσιεύσει βίντεο για αρκετές εβδομάδες.

«Νόμιζα ότι είχα φύγει για πάντα, αλλά δεν ξέρετε, στην πραγματικότητα επέστρεψα και είμαι καλύτερος από ποτέ» είπε στους θεατές του. «Ξέρω ότι τα επεισόδια ήταν σπάνια. Έκανα ένα είδος δημιουργικού διαλείμματος, αποφασίζοντας για μελλοντικές κατευθύνσεις περιεχομένου. Δεν θα εμβαθύνω πολύ σε αυτό τώρα, επειδή ξέρω ότι όλοι είναι ενθουσιασμένοι για μερικές παρτίδες σκακιού».

Στα σχόλια του βίντεο στο YouTube, ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι έκανε like σε πολλά ενθαρρυντικά σχόλια από τους ακολούθους του, οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι που τον είδαν να επιστρέφει στα βίντεο.

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ποιος ήταν

Γεννημένος το 1995 στην Καλιφόρνια, ο Ναροντίτσκι υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αμερικανικού σκακιού. Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, ενώ το 2013 απέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ.

Πέρα από την αγωνιστική του πορεία - πέρυσι κατέλαβε την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπλιτς - ο Ναροντίτσκι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ως σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός δάσκαλος του σκακιού. Μεταδίδοντας συχνά ζωντανές παρτίδες και μαθήματα μέσω Twitch και YouTube, είχε αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους σε όλο τον κόσμο.

Το σκακιστικό κοινό και κορυφαίοι παίκτες απέτισαν φόρο τιμής στον νεαρό γκραν μετρ. Ο Αμερικανός πρωταθλητής Χικάρου Νακαμούρα, νούμερο δύο στην παγκόσμια κατάταξη, έγραψε: «Είμαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για τον κόσμο του σκακιού».

Η είδηση του θανάτου του Ντάνιελ Ναροντίτσκι έχει προκαλέσει συγκίνηση στη διεθνή σκακιστική κοινότητα, που τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη στρατηγική του νου με τη γοητεία της διδασκαλίας και της επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από People

