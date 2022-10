Ουκρανία: Νέος βομβαρδισμός σε πολυκατοικία - «Υπάρχουν τραυματίες»

Πολυώροφη πολυκατοικία στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας καταστράφηκε το βράδυ που πέρασε μετά από βομβαρδισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών της περιφέρειας, Ολεξάντρ Σταρούχ, ο οποίος έκανε λόγο για τραυματίες.

«Εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στο κέντρο, ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία καταστράφηκε» ανέφερε ο κ. Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Υπάρχουν τραυματίες» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Βομβαρδισμός τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή κατέστρεψε πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, ανάμεσά τους 10 παιδιά.

⚡️Update: 12 killed, 49 injured after Russian attack on apartment building in Zaporizhzhia. Governor Oleksandr Starukh said Russia fired 12 missiles, hitting residential buildings. President Volodymyr Zelensky called the Russian attack an "absolute evil." pic.twitter.com/madaOKfPy4

Ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, πυραυλικά πλήγματα στη Ζαπορίζια είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Την 30ή Σεπτεμβρίου, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της ίδιας πόλης, σε χώρο στάθμευσης, όταν έπεσε πύραυλος στο σημείο. Πέρα από έναν αστυνομικό που σκοτώθηκε, οι υπόλοιποι τριάντα ήθελαν να φθάσουν σε κάποιο τμήμα της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των Ρώσων.

Η Ζαπορίζια, η οποία ελέγχεται από τον ουκρανικό στρατό, είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, μιας από τις τέσσερις που προσάρτησε πρόσφατα η Ρωσία. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 70% της περιφέρειας.

Η βιομηχανική πόλη απέχει κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της χώρας - και της Ευρώπης, που κατέχουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τις αρχές του Μαρτίου. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς στην εγκατάσταση εδώ και μήνες.

😡 Zaporizhzhia. Another attack on an apartment building in the middle of the night. pic.twitter.com/iLMdRgq0Na