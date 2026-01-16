ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση με την οποία είναι αντιμέτωπη η πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
0

Το Κίεβο έχει διαθέσιμο μόνο το ήμισυ περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, καθώς αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση εν καιρώ πολέμου μετά τα κύματα ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές της Ουκρανίας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία γνωστοποιήθηκε σήμερα από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο στο Reuters.

Τεράστια τα προβλήματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Το Κίεβο έχει ανάγκη από 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτεί τις υπηρεσίες για τα 3,6 εκατομμύρια των κατοίκων του, δήλωσε ο Κλίτσκο.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA

Ο ίδιος τόνισε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, μέσα σε τόσο δριμύ ψύχος, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μείνει χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να τοποθετήσουν επιπλέον γεννήτριες και τα συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να επισκευάσουν τις ζημιές και να αποκαταστήσουν τη θέρμανση μετά τη ρωσική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα που διέκοψε την παροχή σε 6.000 πολυκατοικίες. Περίπου 100 κτίρια εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, είπε.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. EPA

Η Ουκρανία κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης αυτή την εβδομάδα, καθώς το δίκτυό της βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών από τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Έκανα χιούμορ», λέει ο Έντι Ράμα αναφορικά με τις δηλώσεις του για τους Έλληνες

Διεθνή / «Έκανα χιούμορ», λέει ο Έντι Ράμα αναφορικά με τις δηλώσεις του για τους Έλληνες

«Διαβεβαιώνω όλους όσοι ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω ούτε την παραμικρή αμφιβολία πως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Ελληνες φιλόσοφοι», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM
Ιράν:

Διεθνή / «Με χτύπησαν στο πρόσωπο με πλαστικές σφαίρες»: Μαρτυρίες Ιρανών στα σύνορα με το ιρακινό Κουρδιστάν

Στα χιονισμένα σύνορα του Ιράν με το Ιρακινό Κουρδιστάν, οι πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ πίσω τους η καταστολή, ο φόβος και οι διαδηλώσεις συνεχίζονται
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΑΤΣΑΔΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

Διεθνή / Γιατί η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ήταν ανάξια για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Καραμπατζός, σχολιάζει την είδηση και τον συμβολισμό της παράδοσης του μεταλλίου του Νόμπελ Ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
 
 