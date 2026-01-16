Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο

Το Κίεβο έχει διαθέσιμο μόνο το ήμισυ περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, καθώς αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση εν καιρώ πολέμου μετά τα κύματα ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές της Ουκρανίας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία γνωστοποιήθηκε σήμερα από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο στο Reuters.

Τεράστια τα προβλήματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Το Κίεβο έχει ανάγκη από 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτεί τις υπηρεσίες για τα 3,6 εκατομμύρια των κατοίκων του, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Ο ίδιος τόνισε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, μέσα σε τόσο δριμύ ψύχος, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μείνει χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να τοποθετήσουν επιπλέον γεννήτριες και τα συνεργεία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να επισκευάσουν τις ζημιές και να αποκαταστήσουν τη θέρμανση μετά τη ρωσική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα που διέκοψε την παροχή σε 6.000 πολυκατοικίες. Περίπου 100 κτίρια εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, είπε.

Η Ουκρανία κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης αυτή την εβδομάδα, καθώς το δίκτυό της βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών από τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από Reuters