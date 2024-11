Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κλείνουν τις πρεσβείες τους στο Κίεβο μετά την απειλή για μεγάλη ρωσική επίθεση

Εκτός από την Ελλάδα τις πρεσβείες τους στο Κίεβο έκλεισαν και οι Ισπανία και Ιταλία, υπό τον φόβο επιθέσεων, δεδομένων των εξελίξεων με τη Ρωσία.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα ότι έλαβε «συγκεκριμένες πληροφορίες» για μια πιθανή μεγάλη αεροπορική επίθεση και ανακοίνωσε ότι θα κλείσει. Το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο, Suspilne, αναφέρει ότι οι πληροφορίες φωτογραφίζουν «έναν συνδυασμό επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά της πρωτεύουσας».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ήχησαν οι σειρήνες σε αρκετές περιοχές του Κιέβου, κάτι που συμβαίνει αρκετά τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο «λόγω του κλεισίματος των πρεσβειών των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας εν αναμονή μιας επίθεσης στο Κίεβο, υπάρχει αυξημένη εγρήγορση» επισημαίνει ο Guradian.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος, για λόγους ασφαλείας, θα παραμείνει κλειστή σήμερα, για το κοινό. Παρακαλούμε, όπως αποφεύγετε μετακινήσεις και παραμένετε σε ασφαλείς χώρους» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε νωρίτερα, σήμερα.

Η ελληνική πρεσβεία έκλεισε, αφού εκείνη των ΗΠΑ ανέφερε ότι: «Για προληπτικούς λόγους, η πρεσβεία θα μείνει κλειστή και οι εργαζόμενοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι να βρουν άμεσα καταφύγιο σε περίπτωση συναγερμού για αεροπορική επίθεση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο.

