Ουκρανία: Κλείνει και η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο μετά την αμερικανική

Κλείνει, προσωρινά, και η ελληνική πρεσβεία στην Ουκρανία, μετά την απόφαση και της αμερικανικής να μείνει κλειστή υπό τον φόβο αεροπορικής επίθεσης από τη Ρωσία.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος, για λόγους ασφαλείας, θα παραμείνει κλειστή σήμερα, για το κοινό. Παρακαλούμε, όπως αποφεύγετε μετακινήσεις και παραμένετε σε ασφαλείς χώρους» αναφέρει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να κλείσουν προσωρινά την πρεσβεία τους στην Ουκρανία, αφού έλαβαν, όπως δηλώνουν, «συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή μεγάλη αεροπορική επίθεση σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου».

«Για προληπτικούς λόγους, η πρεσβεία θα μείνει κλειστή και οι εργαζόμενοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι να βρουν άμεσα καταφύγιο σε περίπτωση συναγερμού για αεροπορική επίθεση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V