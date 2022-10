Ουκρανία: Ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκε τεράστια έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα, που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, στο Στενό του Κερτς.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε ότι η κυκλοφορία μέσω της γέφυρας της Κριμαίας διακόπηκε το πρωί του Σαββάτου, αφού φέρεται να έπιασε φωτιά ένα βυτιοφόρο.

Ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του αρχηγού της ρωσικής κυβέρνησης στην Κριμαία, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα.

Τόνισε ότι τα τόξα στήριξης της γέφυρας φέρεται να είναι άθικτα.

Σύμφωνα με τον Crimea Railway εξερράγη μια δεξαμενή καυσίμων στην ουρά μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας που διέσχιζε τη γέφυρα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών της Ρωσίας ανέφερε ότι η φωτιά δεν έχει επηρεάσει τη ναυτιλία στο στενό του Κερτς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από την περιοχή φαίνεται η φωτιά να καίει στις γραμμές του τρένου της γέφυρας, ενώ ένα ολόκληρο τμήμα του ατυοκινητόδρομου έχει καταρρεύσει.

Τη γέφυρα εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

According to data of the russian mass media, "the tank with fuel is on fire."#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB