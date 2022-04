Ουκρανία: Η γιαγιά με άνοια που μαθαίνει ξανά και ξανά ότι η χώρα της είναι σε πόλεμο

Κάθε πρωί, η γιαγιά της Όλγκα Μπόιτσακ ξυπνά στο σπίτι της, στη δυτική Ουκρανία, ανοίγει την τηλεόραση και ανακαλύπτει ξανά ότι η χώρα της είναι σε πόλεμο.

Πανικόβλητη, ενώ ξυπνούν οι αναμνήσεις από την παιδική ηλικία της για βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει να μαζεύει τα πράγματα για να φύγει. Ο σύζυγός της κρύβει τα κλειδιά του σπιτιού. Την καθησυχάζει ότι όλα θα πάνε καλά και πως το σπίτι τους είναι το πιο ασφαλές μέρος για εκείνους.

Σε λίγο, ο πόλεμος, ο φόβος και τα καθησυχαστικά λόγια θα χαθούν στην «ομίχλη» της άνοιας, όπως και οι αναμνήσεις των τελευταίων ετών. Μέχρι το επόμενο πρωί ή την επόμενη φορά που θα ηχήσει η σειρήνα για αεροπορική επιδρομή, όταν η πραγματικότητα για τη ρωσική εισβολή θα την «βρει» ξανά.

«Περνά καθημερινά το τραύμα να ανακαλύπτει ότι έχει ξεσπάσει πόλεμος και συνέχεια προσπαθεί να εγκαταλείψει το σπίτι», λέει η δρ. Μπόιτσακ, που ζει στο Σίδνεϊ και μιλά με τους παππούδες της και τη θεία της που τους προσέχει, μία φορά την εβδομάδα με βιντεοκλήση. «Είναι πραγματικά σπαρακτικό», συμπληρώνει.

Στους σχεδόν δύο μήνες του πολέμου στην Ουκρανία, εκατομμύρια πολίτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ άλλοι έχουν πάρει τα όπλα. Πολλοί από τους ηλικιωμένους έχουν μείνει πίσω, αδυνατώντας να κάνουν το ταξίδι ή επειδή είναι απρόθυμοι να φύγουν από το σπίτι τους.

Για τους παππούδες της Μπόιτσακ- αμφότεροι πλησιάζουν τα 90- οι παιδικές μνήμες που αναγκάζονταν να διαφύγουν εν μέσω σοβιετικών βομβαρδισμών, τους «έδεσαν» ακόμη περισσότερο με το σπίτι τους. Ο παππούς της, λέει εκείνη, είναι αποφασισμένος να μείνει εκεί, παρά τις εκκλήσεις των παιδιών και των εγγονιών του.

Ο συνταξιούχος γιατρός ήταν αποφασισμένος να περάσει τα τελευταία του χρόνια στο σπίτι που επί δεκαετίες επισκεύαζε και όπου η σύζυγός του- συνταξιούχος αρχιτέκτονας- φρόντιζε επί χρόνια έναν κήπο, καλλιεργώντας ντομάτες, κολοκύθια και καρότα.

Την 41η ημέρα του πολέμου η δρ. Μπόιτσακ- κοινωνιολόγος και λέκτορας- έγραψε για τους παππούδες της στο Twitter, περιγράφοντας πώς η γιαγιά της είναι σε μια «ατέρμονη λούπα». Προς έκπληξή της, περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι έκαναν like.

