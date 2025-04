Ουκρανία: «Είναι γενοκτονία, φρίκη» - Μαρτυρίες για τη ρωσική πυραυλική επίθεση

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο κατάμεστο από πολίτες κέντρο της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σκότωσε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίσκεψη υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στη Ρωσία, είναι η πιο φονική που έχει γίνει σε κατοικημένη περιοχή εδώ και μήνες στην Ουκρανία και κυρίως από τότε που άρχισε η επαφή μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, στα μέσα Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση με διπλωματικές διαβουλεύσεις, ανεπιτυχώς επί του παρόντος, ενώ τα θανάσιμα ρωσικά πλήγματα συνεχίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην πόλη Σούμι, οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι η Μόσχα χτύπησε Κυριακή πρωί το κέντρο της πόλης με πυραύλους «την ώρα που υπήρχε πολύς κόσμος στον δρόμο». Όπως ανακοίνωσαν, ο τελευταίος απολογισμός είναι τουλάχιστον 34 νεκροί, εκ των οποίων δύο παιδιά, και 117 τραυματίες, ανάμεσά τους 15 παιδιά. Η επίθεση σημειώθηκε ανήμερα Κυριακή των Βαΐων, σημαντική ημέρα στο χριστιανικό ημερολόγιο, γιατί προηγείται της Κυριακής του Πάσχα και σηματοδοτεί την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η πόλη Σούμι βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα και υφίσταται αυξανόμενη πίεση από τότε που η Μόσχα απώθησε ένα μεγάλο μέρος των ουκρανικών στρατευμάτων από τη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη την κατάληψη ενός χωριού στην περιοχή Σούμι. Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιθέσεις σε αυτή την περιοχή και στην περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) για να δημιουργήσουν «ουδέτερες ζώνες» και να αποτρέψουν νέα ουκρανική εισβολή.

Οι τοπικές αρχές δημοσίευσαν εικόνες με σορούς στον δρόμο, ανθρώπους να τρέχουν για να μπουν σε καταφύγιο, αυτοκίνητα να καίγονται και τραυματίες να κείτονται στο έδαφος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε μια επίθεση «την ημέρα που οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία (...) Μόνο οι παλιάνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό». Στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ζελένσκι κάλεσε να ασκηθεί «ισχυρή πίεση» στη Μόσχα για να «σταματήσει ο πόλεμος», κατηγορώντας τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «αγνόησε την αμερικανική πρόταση για πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία».

