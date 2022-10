Ουκρανία: 10 νεκροί και 60 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις - ΕΕ: Εγκλήματα πολέμου

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε ουκρανικές πόλεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγγέλλει εγκλήματα πολέμου.

Οι σκληρές εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο NEXTA, μιλούν από μόνες τους: ένας άνδρας κείτεται νεκρός στη μέση του δρόμου, χτυπημένος από τα πυρά που εξαπέλυσε η Μόσχα, σε αντίποινα για την καταστροφή της γέφυρας της Κριμαίας.

Ένας από τους πυραύλους, έπεσε μόλις 850 μέτρα από την πρεσβεία της Ρουμανίας στο Κίεβο. Τρεις ρωσικοί πύραυλο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Μια πολυκατοικία επλήγη στη Ζαπορίζια. Εκρήξεις αναφέρθηκαν και στις περιοχές Dnipro, Khmelnytskyi, Ternopil, Zhytomyr.

Προσοχή: ακολουθούν σκληρές εικόνες από την εμπόλεμη ζώνη.

The footage of the morning missile strike on the #Dnipro. pic.twitter.com/FIFD5KvfUh — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

At least 10 people killed and 60 wounded in today's missile strikes - National Police of #Ukraine. pic.twitter.com/mCPwFfFrP4 — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

ΕΕ: Έγκλημα πολέμου οι αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων

«Οι αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου» και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, δήλωσε σήμερα o εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

«H EE καταδικάζει με το πιο έντονο τρόπο τις αποτρόπαιες επιθέσεις σε αμάχους και σε αστικές υποδομές. Αυτές οι επιθέσεις είναι βάρβαρες και το μόνο που δείχνουν είναι ότι η Ρωσία επιλέγει τακτικές με στόχο τον αδιάκριτο βομβαρδισμό των αμάχων. Αυτό είναι ενάντια στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτά τα αδιάκριτα πλήγματα εναντίον αμάχων ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου», ανέφερε ο Πίτερ Στάνο, τονίζοντας ότι η ΕΕ υπενθυμίζει ότι «όλοι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν».

Ο Στάνο σχολίασε ότι οι ανακοινώσεις του Προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο συμβάλλουν επίσης στην περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή.

Σχετικά με «τις ψευδείς κατηγορίες» από το καθεστώς Λουκασένκο κατά της Ουκρανίας, ότι σχεδίαζε επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε ότι πρόκειται για «εντελώς αβάσιμες και γελοίες κατηγορίες».

Υπογράμμισε, ότι «η Ουκρανία είναι το θύμα, όχι ο επιτιθέμενος», ενώ υπενθύμισε στο καθεστώς της Λευκορωσίας ότι η Ουκρανία δέχεται βάναυση επίθεση, η οποία παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Καλούμε το καθεστώς στο Μινσκ να απόσχει από οποιαδήποτε ανάμειξη της Λευκορωσίας σε αυτό το βάναυσο παράνομο εγχείρημα. Καλούμε επειγόντως το Μινσκ να σταματήσει αμέσως να επιτρέπει στο έδαφος της Λευκορωσίας να χρησιμεύει ως οδός εκτόξευσης πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ πρόσφατων πυραυλικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών εδαφών», πρόσθεσε.

Στο κέντρο του Κιέβου, σήμερα

A video from the business center of #Kyiv. pic.twitter.com/1NcH9B4HUS — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Ο Πίτερ Στάνο υπενθύμισε ότι η ΕΕ δεσμεύεται να υποστηρίξει την Ουκρανία σε όλους τους τομείς (οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά) και φυσικά με στρατιωτική βοήθεια και ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ έχει ήδη προτείνει την 6η δόση χρηματοδότησης όπλων προς την Ουκρανία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη.

Όσον αφορά την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να περιορίσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να συνεχίσει το βάναυσο πόλεμο. Υπενθύμισε ότι έχουν εγκριθεί οχτώ δέσμες κυρώσεων κατά της Μόσχας και ότι οι κυρώσεις αυξάνονται ως αντίδραση στις εξελίξεις. «Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Πούτιν: Τρομοκρατικές οι ενέργειες της Ουκρανίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία διενήργησε «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον της Ρωσίας και δεσμεύθηκε να αντιδράσει σθεναρά, αν συνεχιστούν.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ενεργειακών, στρατιωτικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ουκρανίας σε αντίποινα για την επίθεση σε μια ζωτικής σημασίας γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας το Σαββατοκύριακο.

«Είναι προφανές πως οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες διέταξαν, οργάνωσαν και διενήργησαν την τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο να καταστρέψει κρίσιμες πολιτικές υποδομές της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν για την έκρηξη στη γέφυρα.

Putin: "Strikes were carried out with high-precision weapons on the energy, military and communication infrastructure. In case of continuation of terrorist acts on our territory, the responses will be correspond to the level of threats."



Are playgrounds an energy infrastructure? pic.twitter.com/vYnShrhVLs — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους μετά την έκρηξη, όμως το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Με τις ενέργειές του, το καθεστώς του Κιέβου έβαλε τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με τις πιο απεχθείς διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι απλώς αδύνατον να αφήσουμε τέτοιου είδους εγκλήματα αναπάντητα», είπε ο Πούτιν κατά την έναρξη μιας συνόδου του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Διάφορες πόλεις στην Ουκρανία έμειναν χωρίς ρεύμα ή νερό και αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε περισσότερες από 12 ουκρανικές πόλεις σήμερα το πρωί. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε: «Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους».

Βίντεο: Άμαχοι που βρήκαν καταφύγιο στο μετρό του Κιέβου, τραγουδούν κάτω από τις εκρήξεις

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία θα απαντήσει «σκληρά» σε οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις από την Ουκρανία.

«Αν συνεχιστούν οι απόπειρες διενέργειας τρομοκρατικών επιθέσεων στο έδαφός μας, οι απαντήσεις της Ρωσίας θα είναι σκληρές και στην κλίμακά τους θα ανταποκρίνονται στο επίπεδο των απειλών που δημιουργούνται για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία γι΄αυτό», είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι προσπαθεί να διενεργήσει επίθεση εναντίον ενός πυρηνικού σταθμού στη Ρωσία και εναντίον του αγωγού αερίου TurkStream.

Επανέλαβε, χωρίς αποδείξεις, τον ισχυρισμό του πως η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της στο ΝΑΤΟ βρίσκονται πίσω από τις ανεξήγητες ρωγμές στους αγωγούς αερίου Nord Stream που διέρχονται από τη Ρωσία στη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική θάλασσα.

Μερικά δευτερόλεπτα αφότου ο Πούτιν επιβεβαίωσε τα πλήγματα στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως τα ρωσικά πλήγματα «πέτυχαν τους στόχους τους». «Ο στόχος των πληγμάτων έχει επιτευχθεί. Όλοι οι στόχοι έχουν πληγεί», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε από την πλευρά του πως τα μαζικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας είναι μόνο «το πρώτο επεισόδιο» και κάλεσε για την «πλήρη διάλυση» της ουκρανικής πολιτικής εξουσίας.

«Το πρώτο επεισόδιο έχει παιχτεί, θα υπάρξουν και άλλα», έγραψε στο Telegram, έπειτα από τη συνάντηση του Συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Πούτιν. «Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος πρέπει να είναι η συνολική διάλυση του πολιτικού καθεστώτος της Ουκρανίας», είπε.

Τα πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις σήμερα το πρωί απειλούν να κλιμακώσουν περαιτέρω τον πόλεμο που μαίνεται για περισσότερο από επτά μήνες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ζελένσκι: Σε ώρες αιχμής τα χτυπήματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως οι επιθέσεις σε ώρες αιχμής φαίνεται πως είχαν σκόπιμα σχεδιαστεί για να σκοτώσουν ανθρώπους καθώς και για να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός δήλωσε πως 11 σημαντικές υποδομές επλήγησαν σε οκτώ περιοχές αφήνοντας τμήματα της χώρας χωρίς ηλεκτρισμό, νερό ή θέρμανση.

Ο χάρτης με τα σημερινά χτυπήματα

Κοινή στρατιωτική δύναμη συγκροτούν Πούτιν-Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι προετοιμάζει επίθεση εναντίον της Λευκορωσίας και πως, κατά συνέπεια, το Μινσκ θα αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη κρούσης ρωσικών και λευκορωσικών στρατευμάτων, χωρίς να διευκρινίσει πού θα γίνει αυτό.

«Εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης στα δυτικά σύνορα της (ρωσο-λευκορωσικής) Ένωσης, συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε μια περιφερειακή δύναμη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Λουκασένκο στη διάρκεια συνεδρίασης με αξιωματούχους των λευκορωσικών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το κρατικό λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λουκασένκο πρόσθεσε πως οι δύο χώρες άρχισαν να ενώνουν δυνάμεις τους πριν από δύο ημέρες, προφανώς μετά την έκρηξη στη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία.

Η ΕΕ δηλώνει «σοκαρισμένη» από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων.

«Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα. Τις καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο», υπογράμμισε ο Μπορέλ στο Twitter. «Βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια από την ΕΕ βρίσκεται καθ’ οδόν», πρόσθεσε.

«Αυτό που συμβαίνει στο Κίεβο τώρα με αρρωσταίνει», σχολίασε επίσης στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Δείχνει για μία ακόμη φορά στον κόσμο το καθεστώς το οποίο αντιμετωπίζουμε: ένα καθεστώς που στοχοθετεί αδιακρίτως. Ένα καθεστώς που σπέρνει τρόμο και θάνατο σε παιδιά», υπογράμμισε η ίδια.

Έκτακτη σύγκληση G7

Οι ηγέτες των χωρών της G7 και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν αύριο Τρίτη τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στην Ουκρανία, μετά τον σημερινό βομβαρδισμό από τη Ρωσία πολλών ουκρανικών πόλεων, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς διαβεβαίωσε σήμερα τον Ζελένσκι για «την αλληλεγγύη της Γερμανίας και των άλλων χωρών της G7», επεσήμανε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ.

Η τηλεδιάσκεψη της G7 θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

«Η Γερμανία θα κάνει τα πάντα προκειμένου να κινητοποιήσει επιπλέον βοήθεια και κυρίως για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των πολιτικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης και παροχής ζεστού νερού», συνέχισε ο Χέμπεστραϊτ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί βομβαρδισμούς πρωτόγνωρου εύρους εναντίον της Ουκρανίας. Στο Κίεβο, που επλήγη για πρώτη φορά από τις 26 Ιουνίου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μετά τη μερική καταστροφή της γέφυρας που συνδέει την Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, με το ρωσικό έδαφος.

