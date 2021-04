Ουίλιαμ και Κέιτ γιορτάζουν 10 χρόνια γάμου - Οι ρομαντικές φωτογραφίες για την επέτειο

Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ συμπλήρωσαν δέκα χρόνια γάμου και το γιόρτασαν με δυο ρομαντικές φωτογραφίες τους.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δημοσίευσαν δυο νέα πορτρέτα τους, με αφορμή την επέτειο, που τραβήχτηκαν στο Παλάτι του Κένσιγκτον αυτή την εβδομάδα από τον φωτογράφο Κρις Φλόιντ.

Στη μια φωτογραφία, η Κέιτ χαμογελαστή αγκαλιάζει τον Ουίλιαμ, γέρνοντας το κεφάλι της στον ώμο του ενώ εκείνος χαμογελά επίσης πλατιά, μια πόζα αναφορά στο πορτρέτο των αρραβώνων τους το 2010.

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary



📸 Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT