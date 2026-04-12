Ουγγαρία: Συμμετοχή ρεκόρ στις εκλογές - Πότε ανακοινώνεται το αποτέλεσμα

Στις 20:00 το απόγευμα (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) αναμένεται να γίνει γνωστό το πρώτο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, με τη συμμετοχή μέχρι τις 19:00 που έκλεισαν οι κάλπες, να κυμαίνεται σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Εθνικής Εκλογικής Υπηρεσίας, έως τις 17:00 (τοπική ώρα) είχε ψηφίσει το 74,23% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, δηλαδή περίπου 5.587.935 πολίτες από σύνολο 7.527.742.

Το ποσοστό αυτό καταγράφεται μόλις δύο ώρες πριν από το κλείσιμο της κάλπης και ήδη ξεπερνά τα αντίστοιχα επίπεδα προηγούμενων εκλογών.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Η διαφορά στη συμμετοχή σε σχέση με το 2018

Η συμμετοχή αυτή υπερβαίνει σημαντικά το 63,21% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις εκλογές του 2018, που μέχρι σήμερα αποτελούσαν ρεκόρ, ενώ τότε η τελική συμμετοχή είχε φτάσει στο 70,22%. Αντίστοιχα, το 2022 η συμμετοχή στις 17:00 είχε διαμορφωθεί στο 62,92%, ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 το ποσοστό ήταν ακόμη χαμηλότερο, στο 50,69%.

Ακόμη και το ρεκόρ του 2002, που είχε σημειωθεί σε διαφορετικό εκλογικό σύστημα δύο γύρων και έφτανε το 73,51%, φαίνεται πλέον να έχει ξεπεραστεί.

Πάντως, σύμφωνα με ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή αυξανόταν σταθερά από το πρωί, αν και παρουσίασε μικρή επιβράδυνση τις απογευματινές ώρες:

07:00, 3,46%

09:00, 16,89%

11:00, 37,98%

13:00, 54,14%

15:00, 66,01%

17:00,74,23%

Όπως έχει δείξει η εμπειρία προηγούμενων εκλογών, μετά τις 17:00 η προσέλευση μειώνεται αισθητά, ωστόσο το ήδη υψηλό ποσοστό είναι αρκετό για να εξασφαλίσει νέο ιστορικό ρεκόρ.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Διαφοροποιήσεις ανά περιφέρεια

Η συμμετοχή παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών καταγράφονται:

Γκιόρ-Μοσόν-Σόπρον: 78,19%

Βας: 77,66%

Πέστ: 77,58%

Βεσπρέμ: 76,43%

Στην πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη, έως τις 17:00 είχε ψηφίσει το 77,18% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται σε περιοχές όπως Μπόρσοτ-Αμπαούι-Ζέμπλεν με 68,13%, Σάμπολτς-Σάτμαρ-Μπέρεγκ με 68,91%. Όπως αναφέρουν αναλυτές του εκλογικού τοπίου στην Ουγγαρία, η, τόσο, υψηλή προσέλευση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην έντονη πολιτική πόλωση και την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που κινητοποίησαν μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος.

Η μαζική συμμετοχή ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως ενισχύονται οι μεγαλύτεροι πολιτικοί σχηματισμοί, ενώ τα μικρότερα κόμματα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση.

Όσον αφορά στα πρώτα αποτελέσματα, οι κάλπες κλείνουν στις 19:00 τοπική ώρα και η καταμέτρηση των ψήφων ξεκινά αμέσως μετά στα περισσότερα εκλογικά τμήματα. Τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα, μαζί με την ένδειξη του ποσοστού ενσωμάτωσης, αναμένεται να αρχίσουν να δημοσιοποιούνται γύρω στις 20:00 (21:00 ώρα Ελλάδος).

Με πληροφορίες από index.hu