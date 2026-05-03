Αγνοούνται δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί μετά από πολυεθνική άσκηση στο Μαρόκο

Έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Μαρόκου και άλλων χωρών που λαμβάνουν μέρος στην άσκηση African Lion

Φωτ.: Getty Images, αρχείου
Δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών αγνοούνται στο νοτιοδυτικό Μαρόκο, μετά τη συμμετοχή τους σε πολυεθνική στρατιωτική άσκηση, όπως ανακοίνωσε η United States Africa Command (Africom).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Μαρόκου και άλλων χωρών που λαμβάνουν μέρος στην άσκηση African Lion.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Μαΐου, κοντά στην περιοχή εκπαίδευσης Cap Draa, στην ευρύτερη περιοχή της Ταν-Ταν, κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», ανέφερε η Africom σε ανακοίνωσή της.

Η άσκηση African Lion, που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2004, θεωρείται η μεγαλύτερη κοινή στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ στην Αφρική. Φέτος πραγματοποιείται σε τέσσερις χώρες – μεταξύ αυτών η Τυνησία, η Γκάνα και η Σενεγάλη – και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

Στην άσκηση συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και συμμαχικές αφρικανικές χώρες, με στόχο, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, την ενίσχυση της συνεργασίας στην ασφάλεια και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για διεθνείς κρίσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

 
