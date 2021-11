Μια γενναία αρσενική λιμόζα λιμόζα κέρδισε τη συμπάθεια της Νέας Ζηλανδίας όταν αναγκάστηκε, μετά από non stop ταξίδι 33 ωρών, να επιστρέψει στην Αλάσκα, αναβάλλοντας για μερικές ημέρες το μεταναστευτικό ταξίδι του για τη Νέα Ζηλανδία.

Χθες, μετά από περιπέτειες και ταλαιπωρία ημερών, το αποδημητικό αυτό πτηνό επιτέλους έφτασε στον προορισμό του.

Κάθε χρόνο, περίπου 80.000 λιμόζες -ή «κουάκα» (kuaka) στη γλώσσα των Μαορί- ταξιδεύουν από τον τόπο αναπαραγωγής τους στην Αρκτική στη Νέα Ζηλανδία, όπου βρίσκουν καταφύγιο σε λιμάνια και εκβολές ποταμών των δύο νησιών.

Φέτος, μια θηλυκή λιμόζα που αναγνωρίζεται ως 4BYWW από τα δαχτυλίδια που φέρει στα πόδια της, επιβεβαιώθηκε πως έκανε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί ποτέ από στεριανό πουλί. Ταξίδεψε χωρίς στάσεις από την Αλάσκα στη Νέα Ζηλανδία, καλύπτοντας 12.200 χιλιόμετρα σε οκτώ μέρες και 12 ώρες, με μέση ταχύτητα 59 χλμ/ώρα.

Ωστόσο, μια άτυχη λιμόζα, το αρσενικό ενήλικο 4BWRB, αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών στον Ειρηνικό Ωκεανό, τελειώνοντας το ταξίδι του στο σημείο απογείωσής του, μετά από 57 ώρες συνεχόμενης πτήσης.



Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας της Φύσης, ο 4BWRB απογειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου από τις παλιρροϊκές περιοχές του δέλτα Yukon-Kuskokwim της Αλάσκας και, συναντώντας θυελλώδεις ανέμους μετά από 2.000 χλμ ταξιδιού, αναγκάστηκε να επιστρέψει.

Περίμενε στην Αλάσκα 11 ημέρες προτού προσπαθήσει ξανά. Τα κατάφερε μέχρι τη Νέα Καληδονία όπου πέρασε πέντε εβδομάδες ξεκούρασης, πριν απογειωθεί ξανά με τελικό προορισμό τη Νέα Ζηλανδία. Σε μια πτήση εκπληκτικής επιμονής και αντοχής, το πτηνό έφτασε στο Βόρειο Νησία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

I only come to twitter to check this site, and what bloody good news to find. The incredible little battler 4BWRB - the little Godwit that got knocked back to Alaska after a massive 57 hour 4000km effort having to start again,only to end in New Cal, is now FINALLY coming home! https://t.co/O3ahTw7liI