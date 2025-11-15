ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σλοβακία: Αναστάτωση για το όριο των 6 km/h στα πεζοδρόμια

Νέος νόμος γίνεται viral από τα memes

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΙΑ ΣΚ - Σλοβακία: Αναστάτωση για το όριο των 6 km/h στα πεζοδρόμια Facebook Twitter
Φωτ.Αρχείου: Unsplash
0

Σφοδρές αντιδράσεις και άφθονο διαδικτυακό τρολάρισμα προκαλεί στη Σλοβακία ο νέος νόμος που θέτει ανώτατο όριο ταχύτητας 6 km/h για ποδηλάτες, χρήστες πατινιών, skateboards και ηλεκτρικών πατινιών όταν κινούνται σε πεζοδρόμια.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε το μέτρο με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πεζούς, προβλέποντας μάλιστα πρόστιμο έως 100 ευρώ για όσους το υπερβούν. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πώς η αστυνομία θα μπορέσει να εφαρμόσει στην πράξη τον νέο κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου.

«Ανοησία» που αγνοεί την πραγματικότητα

Η οργάνωση Cyklokoalicia, που προωθεί το περπάτημα και την ποδηλασία, χαρακτήρισε τον νόμο «εντελώς παράλογο», σημειώνοντας ότι τα 6 km/h είναι μια ταχύτητα με την οποία «είναι δύσκολο ακόμη και να κρατήσεις ισορροπία».

Ο πρόεδρος της, Νταν Κόλαρ, τόνισε ότι ακόμη και παιδιά 3–4 ετών ξεπερνούν φυσιολογικά αυτή την ταχύτητα με τα ποδηλατάκια τους. «Ουσιαστικά δημιουργούμε μια καθημερινή κατάσταση παρανομίας για μικρά παιδιά και το μήνυμα που περνάμε είναι ότι “επιτρέπεται” να παραβιάζεις τον νόμο», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομάδα Concerned Mothers, που κάλεσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει τη ρύθμιση.

Τα στοιχεία και η πολιτική διάσταση

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, πέρυσι στη Σλοβακία έχασαν τη ζωή τους 67 πεζοί και 22 ποδηλάτες ή χρήστες πατινιών, χωρίς όμως να είναι γνωστό πόσα από τα περιστατικά συνέβησαν σε πεζοδρόμια.

Ο νέος νόμος έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αμφιλεγόμενων αλλαγών που έχει προωθήσει η κυβέρνηση του εθνικιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο από το 2023 —μεταξύ των οποίων τροποποιήσεις στο Σύνταγμα και αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα— οι οποίες έχουν καταγγελθεί από την αντιπολίτευση ως περιοριστικές για τα δικαιώματα και ελευθερίες.

Την ίδια ώρα, τα social media της χώρας έχουν κατακλυστεί από memes και σατιρικά βίντεο που κοροϊδεύουν τη ρύθμιση, παρουσιάζοντάς την ως ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερβολικής γραφειοκρατίας.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

Διεθνή / Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

«Τα αποθέματά μας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού για περίπου τρεις μήνες, αλλά παραμένουν εκτός της Γάζας», δήλωσε ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Διεθνή / Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας σε ύψιστο συναγερμό, ενώ δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις ακριβείς προθέσεις της Ουάσιγκτον
LIFO NEWSROOM
Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Διεθνή / Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Ο Μασκ αντέδρασε οργισμένα στις αιχμές της Oates, αποκαλώντας τις «ψεύτικες» και τη συγγραφέα «κακεντρεχή», ενώ υποβάθμισε και το έργο της με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
LIFO NEWSROOM
ΓΙΑ ΣΚ - «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Διεθνή / «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Τι είναι αυτό που πραγματικά τον έπεισε να εγκαταλείψει επιτέλους το Royal Lodge, την ώρα που υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις και ο ίδιος θεωρούσε ότι μια δημόσια αποχώρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή ενοχής
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

Διεθνή / Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών...Όλοι ξέρουν για αυτόν. Μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
«Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Διεθνή / «Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Κεντρικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που προβλέπεται να στηριχθεί κυρίως σε ευρωπαϊκά στρατεύματα
LIFO NEWSROOM
 
 