Σλοβακία: Αναστάτωση για το όριο των 6 km/h στα πεζοδρόμια

Σφοδρές αντιδράσεις και άφθονο διαδικτυακό τρολάρισμα προκαλεί στη Σλοβακία ο νέος νόμος που θέτει ανώτατο όριο ταχύτητας 6 km/h για ποδηλάτες, χρήστες πατινιών, skateboards και ηλεκτρικών πατινιών όταν κινούνται σε πεζοδρόμια.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε το μέτρο με στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πεζούς, προβλέποντας μάλιστα πρόστιμο έως 100 ευρώ για όσους το υπερβούν. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πώς η αστυνομία θα μπορέσει να εφαρμόσει στην πράξη τον νέο κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου.

«Ανοησία» που αγνοεί την πραγματικότητα

Η οργάνωση Cyklokoalicia, που προωθεί το περπάτημα και την ποδηλασία, χαρακτήρισε τον νόμο «εντελώς παράλογο», σημειώνοντας ότι τα 6 km/h είναι μια ταχύτητα με την οποία «είναι δύσκολο ακόμη και να κρατήσεις ισορροπία».

Ο πρόεδρος της, Νταν Κόλαρ, τόνισε ότι ακόμη και παιδιά 3–4 ετών ξεπερνούν φυσιολογικά αυτή την ταχύτητα με τα ποδηλατάκια τους. «Ουσιαστικά δημιουργούμε μια καθημερινή κατάσταση παρανομίας για μικρά παιδιά και το μήνυμα που περνάμε είναι ότι “επιτρέπεται” να παραβιάζεις τον νόμο», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομάδα Concerned Mothers, που κάλεσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει τη ρύθμιση.

Τα στοιχεία και η πολιτική διάσταση

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, πέρυσι στη Σλοβακία έχασαν τη ζωή τους 67 πεζοί και 22 ποδηλάτες ή χρήστες πατινιών, χωρίς όμως να είναι γνωστό πόσα από τα περιστατικά συνέβησαν σε πεζοδρόμια.

Ο νέος νόμος έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αμφιλεγόμενων αλλαγών που έχει προωθήσει η κυβέρνηση του εθνικιστή πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο από το 2023 —μεταξύ των οποίων τροποποιήσεις στο Σύνταγμα και αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα— οι οποίες έχουν καταγγελθεί από την αντιπολίτευση ως περιοριστικές για τα δικαιώματα και ελευθερίες.

Την ίδια ώρα, τα social media της χώρας έχουν κατακλυστεί από memes και σατιρικά βίντεο που κοροϊδεύουν τη ρύθμιση, παρουσιάζοντάς την ως ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερβολικής γραφειοκρατίας.

Με πληροφορίες από Guardian