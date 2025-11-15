Στοκχόλμη: Η αστυνομία μιλά για δυστύχημα στο πολύνεκρο περιστατικό

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι, βάσει των μέχρι στιγμής ευρημάτων, το πολύνεκρο περιστατικό της Παρασκευής στο κέντρο της Στοκχόλμης φαίνεται να οφείλεται σε δυστύχημα και όχι σε σκόπιμη ενέργεια.

«Με όσα έχουμε αναλύσει έως τώρα – καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και οπτικό υλικό – δεν υπάρχει καμία ένδειξη πρόθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Όλα Όστερλινγκ.

Ο οδηγός του λεωφορείου, που νοσηλεύεται, παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, επρόκειτο να κάνει διάλειμμα από τη βάρδιά του τη στιγμή του συμβάντος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (16:00 ώρα Ελλάδας), όταν το λεωφορείο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω σε πολίτες που περίμεναν σε στάση σε μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της πόλης.

«Είδαμε το λεωφορείο να έρχεται πολύ γρήγορα. Διέλυσε το στέγαστρο της στάσης, ακούστηκαν γυαλιά να σπάνε», είπε στην Expressen η αυτόπτης μάρτυρας Λίντα Κοντρεράς-Έλφορς. «Δεν φάνηκε να προσπαθεί να σταματήσει. Χτύπησε σε ένα δέντρο ή φανοστάτη και τότε μόνο ακινητοποιήθηκε».

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν. Η αστυνομία ανέφερε ότι τα στοιχεία των θυμάτων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν περάσουν μερικές ημέρες.

