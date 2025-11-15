Κασμίρ: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από έκρηξη εκρηκτικών σε αστυνομικό τμήμα

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν όταν κατασχεμένα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν μέσα σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Nowgam του Σρινάγκαρ, στο ινδικό Κασμίρ, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της τοπικής αστυνομίας, Nalin Prabhat, η έκρηξη σημειώθηκε ενώ αστυνομικοί και πραγματογνώμονες εξέταζαν το υλικό. Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, κάνοντας λόγο για «ατύχημα».

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί και μέλη των εγκληματολογικών συνεργείων, ενώ αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κτιρίου και προκάλεσε πυρκαγιά σε σταθμευμένα οχήματα. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ακολούθησαν μικρότερες διαδοχικές εκρήξεις, οι οποίες καθυστέρησαν την πρόσβαση των ομάδων διάσωσης στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί, κοντά στο ιστορικό Red Fort, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι. Οι ινδικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει εκείνη την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» από «αντιεθνικές δυνάμεις».

JUST IN: Massive explosion following what officials say a, "accident with seized ammonium nitrate exploding" at Nowgam Police station in #Kashmir, #India, reports of casualties. pic.twitter.com/dT3HyEguFy — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) November 14, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα εκρηκτικά που εξερράγησαν στο Κασμίρ είχαν μεταφερθεί από την πόλη Φαρινταμπάντ στο πλαίσιο έρευνας για έναν ύποπτο πυρήνα μαχητών. Στην υπόθεση είχαν συλληφθεί επτά άτομα, ανάμεσά τους και δύο γιατροί από άλλες περιοχές της Ινδίας. Το υλικό φυλασσόταν, όπως ανέφερε ο Prabhat, «σε ασφαλές σημείο σε ανοικτό χώρο» εντός του τμήματος.

Ο αξιωματούχος επανέλαβε ότι η έκρηξη ήταν «απολύτως ακούσια» και κάλεσε το κοινό «να αποφύγει αχρείαστες εικασίες».

Με πληροφορίες από Guardian