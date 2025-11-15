Οι γυναίκες κρύβουν τους συντρόφους τους στο διαδίκτυο και οι λόγοι είναι πολλοί

Η Tawana Musvaburi μπορεί να έχει 33.000 ακόλουθους στο Instagram που νιώθουν πως γνωρίζουν τα πάντα για τη ζωή της – αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς μοιάζει ο σύντροφός της.

Μπορεί να υπάρχουν μικρές ενδείξεις ότι έχει αγόρι, όπως δύο ποτήρια κρασί που τσουγκρίζουν, αλλά η 24χρονη λέει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να δείξει το πρόσωπό του.

«Απλώς λειτουργώ με τον τρόπο που λειτουργούμε πολλές γυναίκες», εξηγεί η ίδια. «Ως γυναίκα, θέλεις να δείχνεις δυνατή, σαν να τα έχεις όλα υπό έλεγχο».

Η Tawana έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό brand που δεν περιλαμβάνει αγόρι.

«Δεν θέλεις κανένα κομμάτι να φαίνεται ότι έχει βοηθηθεί από έναν άνδρα. Με γεμίζει περισσότερο να λέω: "Το έκανα μόνη μου"».

Και η στάση της δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα – ακόμη κι αν με τον σύντροφό της περάσουν στο επόμενο στάδιο. Λέει πως «ούτε ένα δαχτυλίδι είναι αρκετό για να δημοσιεύσω τη σχέση μου».

Εκείνο το άρθρο της Vogue

Η Tawana είναι μία από τις πολλές γυναίκες που διστάζουν να «παρουσιάσουν επίσημα» τη σχέση τους online, και οι χρήστες των social media το έχουν παρατηρήσει.

Τόσο πολύ μάλιστα, ώστε τον περασμένο μήνα η βρετανική Vogue δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? (Είναι πλέον ντροπιαστικό να έχεις αγόρι;), το οποίο ενέπνευσε posts στο TikTok και στο Instagram που έθεταν την ίδια ερώτηση.

Στο viral άρθρο, η συγγραφέας Chante Joseph εκτιμά ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες παρουσιάζουν τις σχέσεις τους online, γράφοντας ότι θέλουν να αποκομίσουν τα «κοινωνικά οφέλη» του να έχουν σύντροφο, χωρίς να φαίνονται «εμμονικές με το αγόρι τους».

Το να δημοσιεύεις συχνά τον σύντροφό σου μπορεί να φανεί «κριντζ» και «πολιτισμικά σαν χαμένος», γράφει η Joseph.

Σε πιο σοβαρό τόνο, λέει ότι το να έχεις αγόρι πλέον δεν θεωρείται «επίτευγμα» και δεν σε κάνει περισσότερο - ή λιγότερο - γυναίκα, όπως ίσως κάποτε συνέβαινε.

Πιστεύει ότι οι γυναίκες διστάζουν να δημοσιεύσουν τους συντρόφους τους λόγω της «πατριαρχίας μέσα στην οποία ζούμε και του πόσο καταπιεστική είναι για τις γυναίκες».

«Πολλές γυναίκες λένε ότι είναι κουλ να έχεις αρραβωνιαστικό. Είναι κουλ να έχεις σύζυγο», είπε η Joseph στο Woman’s Hour του BBC Radio 4.

«Δεν είναι. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τους άντρες σε αυτό το πολιτικό κλίμα», τόνισε η ίδια.

1.000 άτομα πάτησαν unfollow

Η Stephanie Yeboah, δημιουργός περιεχομένου και συγγραφέας από το Νότιο Λονδίνο, είπε στη British Vogue ότι μετάνιωσε που δημοσίευσε τον σύντροφό της στο Instagram.

Λέει στο BBC News ότι έλαβε «πληθώρα από μηνύματα» από ανθρώπους που της έγραφαν ότι την έκαναν unfollow επειδή δεν μπορούσαν πλέον να ταυτιστούν με το περιεχόμενό της από τη στιγμή που απέκτησε αγόρι.

«Εκείνη τη μέρα, νομίζω ότι περίπου 1.000 άτομα με έκαναν unfollow», θυμάται η Yeboah.

Ωστόσο, λέει ότι καταλαβαίνει γιατί ορισμένοι βρίσκουν το περιεχόμενο που αφορά αγόρια κουραστικό.

Για όσους βγάζουν χρήματα από τα social media, το να μην δημοσιεύουν έναν νέο σύντροφο μπορεί να είναι θέμα συνέπειας, λέει η Δρ Gillian Brooks, αναπληρώτρια καθηγήτρια marketing influencers και social media στο King's College London.

«Πουλάνε μια συγκεκριμένη αισθητική, μια συγκεκριμένη γεύση», εξηγεί. «Απευθύνονται σε ένα πολύ αφοσιωμένο και συγκεκριμένο κοινό, οπότε αν ξεφεύγουν από το brand τους, μπερδεύουν τη βάση των ακολούθων τους — και οι άνθρωποι απλώς τους εγκαταλείπουν».

«Δεν θέλω να φαίνεται ότι εξαρτώμαι»

Αλλά δεν είναι μόνο οι influencers που δεν θέλουν να δημοσιεύουν τα αγόρια τους.

Η Milly είναι αρραβωνιασμένη με τον σύντροφό της εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, αλλά η 25χρονη λέει ότι διστάζει να δημοσιεύει τον αρραβωνιαστικό της στα social media.

«Δεν θέλω να δίνω την εντύπωση ότι εξαρτώμαι από τον σύντροφό μου ή ότι η σχέση μας είναι όλη μου η προσωπικότητα», εξηγεί.

«Τα social media δημιουργούν μια πολύ περιορισμένη εικόνα ενός ατόμου», προσθέτει. «Όταν υπάρχουν μόνο φωτογραφίες και stories με εμένα και τον σύντροφό μου, δημιουργείται η εικόνα μιας μικρής εμμονής».

«Οι σχέσεις πρέπει να είναι πιο ιδιωτικές»

Η Charlotte είναι με τον σύντροφό της εδώ και δύο χρόνια. Η 20χρονη λέει ότι επιλέγει να μην δημοσιεύει το αγόρι της στα social media για μερικούς λόγους.

Σε αισθητικό επίπεδο, λέει ότι δεν έχουν πολλές φωτογραφίες μαζί που θα τις «θεωρούσε κατάλληλες για το Instagram».

Πέρα από αυτό, πιστεύει ότι μια σχέση πρέπει να είναι «πιο ιδιωτική από μια φιλία».

Συνεχίζει: «Νιώθω επίσης ότι αν δημοσίευα [τη σχέση μου], θα ήταν σαν να έλεγα “Κοιτάξτε με και την τέλεια σχέση μου”, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει».

Το άγχος πίσω από τις αναρτήσεις

Η Δρ Gwendolyn Seidman, κοινωνική ψυχολόγος στο Michigan State University, μελετά το πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν online – με ιδιαίτερη έμφαση στις ερωτικές σχέσεις.

Το να μοιράζεσαι ένα τόσο προσωπικό κομμάτι της ζωής σου στο διαδίκτυο μπορεί μερικές φορές να συνοδεύεται από άγχος — κάτι που, όπως πιστεύει η Seidman, οφείλεται στον φόβο της διαδικτυακής «μονιμότητας».

«Ο κόσμος δεν δημοσιεύει πλέον τόσα πράγματα online», παρατηρεί η Δρ Seidman, «και μέρος αυτού είναι ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως αυτά τα πράγματα μένουν για πάντα.»

Δεν μπορείς πραγματικά να τα ξεφορτωθείς, οπότε θέλεις να είσαι λίγο πιο προσεκτικός».

Με πληροφορίες από BBC