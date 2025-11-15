Συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου την Κυριακή

Επίσκεψη θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα, αύριο Κυριακή (16/11) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη χώρα μας, καθώς είχε έρθει ξανά τον Αύγουστο του 2023.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα συναντήσει κατά σειρά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ακολούθως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και οι συναντήσεις του θα ολοκληρωθούν με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων για λόγους ασφαλείας, όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι του Ζελένσκι.

Η ατζέντα της επίσκεψης

Ψηλά στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Στο μεταξύ, τον τόνο της επίσκεψής του στην Αθήνα έδωσε και ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Διαμορφώνουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00’ έως και την ώρα 22:00’ στις παρακάτω περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές.