Ανατροπή λεωφορείου στη Μαγνησία: Δεκατρείς οι τραυματίες

Λεωφορείο με 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας πριν από τον Ριζόμυλο Μαγνησίας.

Στο όχημα επέβαιναν μόνο γυναίκες, οι οποίες είχαν προορισμό ένα μοναστήρι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, 13 τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κάνοντας χρήση του 112 οι επιβάτισσες ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με αναφορές το ατύχημα έγινε όταν ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ένα εμπόδιο που ήταν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του λεωφορείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν.