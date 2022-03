Οργή για ποδοσφαιριστή της Τσέλσι -Παίζει διελκυστίνδα με τίγρη σε αιχμαλωσία

Ο αμυντικός της Τσέλσι, Μπεν Τσίλγουελ, προκάλεσε οργή, καθώς εμφανίζεται σε βίντεο να παίζει με την παρέα του διελκυστίνδα με τίγρη σε ζωολογικό κήπο.

Ο Τσίλγουελ, που βρέθηκε εκτός γηπέδων εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο, αποφάσισε να διασκεδάσει με τους φίλους του σε ζωολογικό πάρκο της Φλόριντα. Εκεί, απαθανατίστηκε να παίζει διελκυστίνδα με μία τίγρη, που βρίσκεται σε αιχμαλωσία.

Βίντεο: Ο αμυντικός της Τσέλσι «παίζει» με μία τίγρη

Πηγή, που μοιράστηκε το βίντεο με τη Sun, είπε: «Είναι κακοποίηση ζώων. Δεν αντιμετωπίζουν την τίγρη με σεβασμό. Είναι απλά διασκέδαση γι΄ αυτούς».

Ben Chilwell has been challenged by animal welfare chiefs over a tug-of-war challenge with a tiger



