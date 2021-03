Ένα άγαλμα 24.000 λιρών της Γκρέτα Τούνμπεργκ εγκατεστημένο σε πανεπιστήμιο προκάλεσε την οργή των φοιτητών που έκαναν λόγο για «ματαιόδοξο εγχείρημα».

Το Πανεπιστήμιο του Γουίντσεστερ εκτιμά πως πρόκειται για το πρώτο πραγματικού μεγέθους άγαλμα της »εμπνευσμένης» Σουηδής ακτιβίστριας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον φοιτητικό σύλλογο, τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν ξοδευτεί καλύτερα. Το πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι «δεν αφαιρέθηκαν πόροι» από τη μέριμνα των φοιτητών ή του προσωπικού για το έργο. Η Μέγκαν Μπαλ, εκ μέρους των φοιτητών χαρακτήρισε την Τούνμπεργκ ως «ένα εκπληκτικό πρότυπο για όλους» και εξήρε τις δημόσιες παρεμβάσεις της για «σημαντικά παγκόσμια θέματα», ωστόσο ανέφερε πως ο φοιτητικός σύλλογος δεν μπορεί να ταχθεί υπέρ του αγάλματος.

«Είμαστε σε μία χρονιά πανδημίας, πολλοί φοιτητές δεν είχαν πραγματική πρόσβαση στο campus, πολλοί από αυτούς προσπαθούν να σπουδάσουν διαδικτυακά και χρειάζονται άμεση στήριξη», ανέφερε προσθέτοντας πως οι φοιτητές καλούν το πανεπιστήμιο να καταβάλει 23.760 λίρες – όσο στοίχησε το άγαλμα – σε επιπλέον χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας στο campus.

Η Μπαλ ανέφερε ακόμα ότι οι φοιτητές καλούν το πανεπιστήμιο να αντιμετωπίσει δημόσια τα κρίσιμα ζητήματα που επισημαίνει η φοιτητική κοινότητα και να παρουσιάσει μια «διάφανη ανάλυση» της πρόσθετης και υπάρχουσας οικονομικής υποστήριξης. Παράλληλα ο φοιτητικός σύλλογος υπερψήφισε κείμενο με το οποίο περιγράφει το άγαλμα ως ένα «project ματαιοδοξίας».

We have just passed the following motion regarding @_UoW’s decision to spend £24k on a statue of Greta Thunberg after years of austerity @winchestersu @dailyecho @hantschronicle: pic.twitter.com/CeDOCCqJe4