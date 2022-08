Οργάνωση ζητά ξεχωριστές αίθουσες για ΛΟΑΤΚΙ μαθητές- «Όπως για τα παιδιά με αυτισμό»

Η ΜΚΟ κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, «Moms for Liberty» ζήτησε τα παιδιά της κοινότητας να μπαίνουν σε ξεχωριστές τάξεις «όπως τα παιδιά με αυτισμό ή σύνδρομο Down», όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Το Moms for Liberty, που ξεκίνησε από δύο μητέρες πριν από λιγότερο από δύο χρόνια και γρήγορα επεκτάθηκε σε 40 πολιτείες, αφού προωθήθηκε από δεξιούς υποστηρικτές όπως ο Tucker Carlson, ο Rush Limbaugh και ο Steve Bannon.

Σε μια συνέντευξη, η πρόεδρος της ομάδας, Miami Eulalia Jimenez, η οποία επίσης πιστεύει ότι το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού είναι δηλητήριο, ισχυρίστηκε ότι το να είναι κάποιος μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας δε θα πρέπει να αποτελεί ανοιχτή συζήτηση για τις σχολικές αίθουσες ενώ τόνισε ότι τα queer παιδιά πρέπει να περιορίζονται σε «ξεχωριστές τάξεις».

«Όπως για παράδειγμα τα παιδιά με αυτισμό, σύνδρομο Down, έτσι και τα παιδιά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας πρέπει να έχουν ειδικές συναντήσεις, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχέδιο με έναν σύμβουλο», συμπλήρωσε η Crystal Alonso, επίσης μέλος του λόμπι.

«Πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας. Καταλαβαίνω, ότι είναι ένας διαφορετικός τύπος εκπαίδευσης για παιδιά με αυτές τις "αναπηρίες", αλλά νομίζω ότι για τα παιδιά που προσδιορίζονται διαφορετικά, θα πρέπει να υπάρχει κάτι σαν εξειδικευμένο πρόγραμμα» πρόσθεσε.

Τα σχόλια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά καθώς το Moms for Liberty δεν είναι απλώς μια ομάδα θυμωμένων, αντι-ΛΟΑΤΚΙ γονέων, αλλά σταδιακά αποκτά πολιτική δύναμη.

Η ομάδα του Moms for Liberty στη Φλόριντα συνεργάστηκε με τον κυβερνήτη της πολιτείας Ρον Ντε Σάντις για την προώθηση της νομοθεσίας του «Don't say gay», στα σχολεία.

Η ομάδα είναι διαβόητη επειδή αγωνίζεται ακατάπαυστα για την αφαίρεση βιβλίων με θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από σχολεία και βιβλιοθήκες.

Members of Moms For Liberty, the group actively banning books across the country, terrorizing queer kids, and taking over school boards, calling for LGBTQ kids to be put in separate classrooms “like kids with autism and Down syndrome”. pic.twitter.com/7skrbxFghW