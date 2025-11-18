ΟΗΕ: Ενέκρινε σχέδιο Τραμπ για στρατιωτική δύναμη στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Το σχέδιο- μεταξύ άλλων- προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό», υπερψήφισαν 13 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα όπου μαινόταν για πάνω από δύο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά την επίθεση στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η πρώτη αντίδραση Ισραήλ και Χαμάς

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ» πρόσθεσε.

Η Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Δευτέρα κι ενστερνίζεται το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Δευτέρα την υιοθέτηση της απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Επίσης, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ χαιρέτισε τη σημερινή υιοθέτηση της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ως «ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός» για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Με δήλωση του ο Εκπρόσωπος της Αποστολής, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «επαίνεσαν τους βασικούς εταίρους του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους σε μια κρίσιμη στιγμή, προκειμένου να χαραχθεί μια πορεία προς τη διαρκή ειρήνη στη Γάζα και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Απόφαση, ανέφερε, σηματοδοτεί την πλήρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο του ιστορικού 20-Σημείων Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, το οποίο καθιερώνει «για πρώτη φορά μια πραγματική και βιώσιμη πορεία προς την ειρήνη και την ασφάλεια στη Γάζα».

«Η δράση αυτή θέτει τα θεμέλια για μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη, ευημερούσα και αυτοδιοικούμενη Γάζα, που θα υποστηρίζεται από ευρεία περιφερειακή συμμετοχή» ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής Αποστολής τόνισε ότι «κανείς δεν πίστευε ότι θα φέρναμε πίσω όλους τους ζωντανούς ομήρους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

«Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσαμε να τερματίσουμε τον πόλεμο με δέσμευση για μηδενική εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας. Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι τεράστιες, αλλά οι ηγέτες δεν αποφεύγουν αυτές τις προκλήσεις, ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους περιφερειακούς εταίρους και τους ηγέτες στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουν την ταχεία εφαρμογή του ψηφίσματος και να προωθήσουν επιτέλους ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους».

«Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος»

Σε μια συνεδρίαση-ορόσημο για τη Μέση Ανατολή, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυς Αγλαΐα Μπάλτα, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της χώρας μας στην Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε αμερικανικό σχέδιο Απόφασης το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης για την αποκατάσταση της τάξης στη Γάζα, την προστασία των αμάχων, το άνοιγμα των δρόμων για την ευρείας κλίμακας παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση στην περιοχή. Υπήρξαν 13 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, ενώ η Ρωσία και η Κίνα δήλωσαν αποχή.

Η κ. Μπάλτα, στην επεξήγηση ψήφου υπογράμμισε ότι «ύστερα από δύο χρόνια αιματοχυσίας και οδύνης, το Συμβούλιο εγκρίνει επιτέλους ένα σχέδιο ειρήνης». Όπως σημείωσε, «η αιματοχυσία που προκλήθηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 μπορεί επιτέλους να λάβει τέλος».

Αναφερόμενη στην απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε ότι «όλοι ανακουφιστήκαμε βαθιά βλέποντας ότι όλοι οι όμηροι που παρέμεναν ζωντανοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας εξήρε «την ηγετική διπλωματική πρωτοβουλία και την αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνική λύση», προσθέτοντας ότι «η ιστορία θα καταγράψει τη συλλογική μας απόφαση σήμερα».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι από την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, «υπήρξαμε σταθεροί στις εκκλήσεις μας για εκεχειρία, για την ασφαλή και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας και για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας».

Η Απόφαση που υιοθετήθηκε, σημείωσε, «θέτει τα θεμέλια για την υλοποίηση όλων των παραπάνω» και «προετοιμάζει τον δρόμο για μια πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών, όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα, με ειρήνη και ασφάλεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρήτρα του σχεδίου που διασφαλίζει ότι «κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα». Όπως είπε, «οι λαοί της περιοχής να μην υποφέρουν άλλο και να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν μέσα σε βιώσιμη ειρήνη».

Αναφερόμενη στις προοπτικές ανοικοδόμησης, η κ. Μπαλτά δήλωσε ότι «η ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Γάζας είναι πλέον ορατές στον ορίζοντα».

Τόνισε παράλληλα ότι «μια ενδυναμωμένη και μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να επιστρέψει στη Λωρίδα το συντομότερο δυνατόν και να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη», προσθέτοντας πως «η Ελλάδα, μαζί με τους Ευρωπαίους, 'Αραβες και άλλους εταίρους της, δεν θα φεισθεί προσπαθειών για να στηρίξει τη διαδικασία μεταρρύθμισης».

Η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο, υπό καμία μορφή, στη διακυβέρνηση της Γάζας» και υπογράμμισε τη σημασία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία «πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά την Παλαιστινιακή Αστυνομία και να διασφαλίσει τις συνοριακές περιοχές, προστατεύοντας τους αμάχους».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά διατύπωσε το εξής: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι εφικτός στόχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί, ικανός να οδηγήσει σε μια πιο ευημερούσα, ασφαλή και διασυνδεδεμένη περιοχή. Ο δρόμος μπροστά μας είναι χαραγμένος. Όλα τα μέρη οφείλουν τώρα να τον διαβούν με θάρρος. Διότι στο τέλος αυτού του δρόμου βρίσκεται η ειρήνη».

Σημειώνεται πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που ευχαρίστησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), ενός νέου διεθνούς οργάνου το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα προεδρεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση» και ευχαρίστησε ονομαστικά τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών την Ελλάδα. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης, σε χώρες εκτός του ΣΑ, όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία και η Ιορδανία.

Πάντως, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή τις αρμοδιότητες του νέου οργάνου, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναφέρει ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες.