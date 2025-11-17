ΔΙΕΘΝΗ
Λωρίδα της Γάζας: Ψηφίζεται σήμερα η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ

Tο πιο πρόσφατο κείμενο του αμερικανικού σχεδίου αναφέρεται για πρώτη φορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, κάτι στο οποίο εξακολουθεί να αντιτίθεται το Ισραήλ

Φωτογραφία: EPA
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει εντός της ημέρας επί σχεδίου απόφασης το οποίο ενστερνίζεται το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, που διαμηνύει πως σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Το αμερικανικό σχέδιο απόφασης, που τροποποιήθηκε επανειλημμένα, «υποστηρίζει» το σχέδιο Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το κείμενο, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία εντέλλεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος.

Δεν γίνεται καμιά αναφορά στη σύνθεσή της.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, βάσει του οποίου κλείστηκε η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς τον περασμένο μήνα, συνημμένο στο αμερικανικό σχέδιο απόφασης, προβλέπει επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές του, το πιο πρόσφατο κείμενο που διανεμήθηκε αναφέρεται σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Αφού προχωρήσει μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας «μπορεί εντέλει να υπάρχουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει το κείμενο.

Μέλλον που απορρίπτει ξεκάθαρα η κυβέρνηση του Ισραήλ. «Η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει», επανέλαβε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ρωσικές ενστάσεις

Η Ρωσία, που διένειμε προς συζήτηση ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, δικαιολόγησε την πρωτοβουλία επικαλούμενη το ότι το αμερικανικό δεν πήγαινε αρκετά μακριά ως προς το ζήτημα αυτό, τονίζοντας την «ακλόνητη δέσμευσή» της στη λύση των δυο κρατών.

Το ρωσικό κείμενο, που επίσης συμβουλεύτηκε το AFP, δεν εξουσιοδοτεί ούτε τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης», ούτε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης σε αυτό το στάδιο, ζητώντας από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ετοιμάσει και να παρουσιάσει «επιλογές».

Κάνοντας λόγο για «προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια», όπως το εξέλαβαν, στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ διπλασίασαν τις προσπάθειές τους τις τελευταίες ημέρες για να εξασφαλίσουν πράσινο φως του ΣΑ.

«Οποιαδήποτε άρνηση να υποστηριχθεί η απόφαση αυτή είναι ψήφος υπέρ συνέχισης της κυριαρχίας των τρομοκρατών της Χαμάς ή υπέρ της επανέναρξης του πολέμου με το Ισραήλ, της καταδίκης της περιφέρειας και του πληθυσμού της σε αιώνια σύγκρουση», επέμεινε την Παρασκευή ο αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, σε άρθρο του που δημοσίευσε στις σελίδες της με γνώμες η Washington Post.

Η αμερικανική διπλωματία πρόβαλε επίσης την ευρεία υποστήριξη στο κείμενο που έχει καταθέσει, δίνοντας στη δημοσιότητα κοινή δήλωση με το Κατάρ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία, το Πακιστάν, την Ιορδανία και την Τουρκία.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούσαν μιλώντας στο AFP πως, παρά τις επικρίσεις που εξέφρασε ανοικτά η Ρωσία, κράτος που διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας στο ΣΑ, και παρά τους δισταγμούς άλλων χωρών μελών, που ανησυχούν για την έλλειψη σαφήνειας για την εντολή της επιτροπής και της ΔΔΣ, είναι απίθανο να απορριφθεί το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ.

«Οι Ρώσοι ξέρουν πως, παρότι πολλά μέλη του Συμβουλίου (Ασφαλείας) θα παίξουν το παιγνίδι των Αμερικανών, μοιράζονται τις ανησυχίες για το περιεχόμενο του αμερικανικού σχεδίου και τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον προσπάθησε να επιταχύνει» την υιοθέτησή του, σχολίασε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν του κέντρου μελετών International Crisis Group, εκτιμώντας πως η Μόσχα δεν θα ασκήσει το βέτο της για το σχέδιο απόφασης, καθώς υποστηρίζεται από αραβικές χώρες.

«Το πιο πιθανό είναι η Κίνα και η Ρωσία να απέχουν, να εκφράσουν τον σκεπτικισμό τους για το σχέδιο, κατόπιν να καθίσουν και να βλέπουν τις ΗΠΑ να πασχίζουν να το εφαρμόσουν», πρόσθεσε η ίδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

