Οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν την επιστράτευση- Αντιδράσεις από Φινλανδία και Τσεχία

Ουρές έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας καθώς πολλοί είναι αυτοί, που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιστράτευση την Τετάρτη, κατά την οποία θα μπορούσαν να κληθούν 300.000 άνθρωποι να υπηρετήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι οι αναφορές για άνδρες που επιχειρούν να φύγουν από τη χώρα είναι υπερβολικές.

Όμως, στα σύνορα με τη Γεωργία, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων ανδρών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Ένας άνδρας, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε στον Rayhan Demytrie του BBC ότι άρπαξε το διαβατήριό του και κατευθύνθηκε προς τα σύνορα, χωρίς να μαζέψει τίποτα άλλο, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Πούτιν. Οι πιθανότητες να κληθεί ήταν αυξημένες.

Are those crowds Russians wishing to enlist?



No, these are Russians wishing to flee - these are lines in Vnukovo airport, Russia.



Russians are not ready to take their regime down - they are waiting for Ukrainians to do it. pic.twitter.com/1U20ZrpMuI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2022

Η Φινλανδία σκέφτεται να διακόψει διέλευση και διακοπές Ρώσων στη χώρα

Το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στους περισσότερους Ρώσους να εισέλθουν στη Φινλανδία, εξετάζει η κυβέρνηση.

Η κυκλοφορία στα σύνορα της χώρας «έχει ενταθεί» μετά την εντολή του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Τα φινλανδικά χερσαία σύνορα έχουν παραμείνει μεταξύ των ελάχιστων σημείων εισόδου στην Ευρώπη για τους Ρώσους, αφού μια σειρά δυτικών χωρών έκλεισαν τόσο τα χερσαία σύνορα όσο και τον εναέριο χώρο τους σε ρωσικά αεροπλάνα ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχουν άτομα που ταξιδεύουν μέσω της Φινλανδίας και εξετάζει τρόπους για να μειώσει δραστικά τη διαμετακόμιση Ρώσων μέσω της χώρας.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι πολύ σαφής, πιστεύουμε ότι ο ρωσικός τουρισμός (προς τη Φινλανδία) πρέπει να σταματήσει, καθώς και η διέλευση μέσω της Φινλανδίας», είπε η Μάριν σε δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση πρέπει να επανεκτιμηθεί μετά τα χθεσινά νέα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην εντολή Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου δημιούργησε φόβους ότι ορισμένοι άνδρες σε μάχιμη ηλικία δεν θα επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία και οδήγησε να πουληθούν γρήγορα από την χώρα αεροπορικά εισιτήρια χωρίς επιστροφή.

Η Φινλανδία επέλεξε να διατηρήσει τα σύνορά της με τη Ρωσία ανοιχτά μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

A long queue on the Russian-Mongolian border. Russians flee from mobilization in all possible directions. #RussianArmy #UkraineWillWin



📹 Ukrainian journalist Andrii Tsaplienko pic.twitter.com/sCDJbyfSIm — UkraineWorld (@ukraine_world) September 22, 2022

Στο συνοριακό πέρασμα Βααλίμα, σε απόσταση περίπου τρεις ώρες οδικώς από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας την Αγία Πετρούπολη, τρεις λωρίδες αυτοκινήτων εκτείνονταν 300-400 μέτρα η καθεμία γύρω στις 13:15 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος στη φύλαξη των συνόρων.

Το πέρασμα είναι ένα από τα 9 στα 1.300 χιλιόμετρα σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η οδική κυκλοφορία στα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας εντάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε σε tweet ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της συνοριοφύλακα, Μάτι Πιτκανίτι. Είπε στο Reuters ότι οι συνοριοφύλακες είναι έτοιμοι στα εννέα σημεία ελέγχου.

Αν και η κυκλοφορία από τη Ρωσία είναι μεγαλύτερη από την συνηθισμένη, οι συνοριοφύλακες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι δεν έχει αλλάξει «ανησυχητικά» τις τελευταίες ημέρες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Η ανακοίνωση προειδοποίησε ότι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν «λανθασμένες και παραπλανητικές» πληροφορίες.

Περίπου στις 17:30 τοπική ώρα η κυκλοφορία συνέχιζε, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, με αυτοκίνητα να εκτείνονται σε τέσσερις λωρίδες, την καθεμία για περίπου 150 μέτρα.

Αξιωματούχοι των συνόρων ανέφεραν στο Reuters ότι ένας σημαντικός αριθμός Ρώσων που έφτασαν ταξίδευαν με τουριστική βίζα. Οι τουρίστες πρέπει να προσκομίσουν βίζες και έγγραφα που αποδεικνύουν τα επόμενα δρομολόγιά τους, όπως αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων ή πρόσκληση από φιλικό πρόσωπο.

Όσο οι τουρίστες μπορούν να δείξουν αξιόπιστα σχέδια επιστροφής, όπως εισιτήρια επιστροφής, οι συνοριοφύλακες δεν μπορούν να ελέγξουν αν όντως σκοπεύουν να επιστρέψουν, είπε στο Reuters ο Ελίας Λάινε, αναπληρωτής επικεφαλής του συνοριακού σταθμού της Βααλίμα.

It seems that the only chance for those Russians who can't put their own country into order and don't want to die in Ukraine - is to flee.



Through neighboring countries or flying where no visa is needed - they need to flee



It's better than to kill and be killed, at any rate. pic.twitter.com/uUGFH3ko8u — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2022

Η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία, οι άλλες χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με το ρωσικό έδαφος, άρχισαν να απομακρύνουν τους Ρώσους πολίτες από συνορικά περάσματα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να ταξιδεύουν όσο η χώρα τους βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία.

Τα τρία κράτη της Βαλτικής δεν θα προσφέρουν καταφύγιο σε κανέναν Ρώσο που τρέπεται σε φυγή από την επιστράτευση της Μόσχας, δήλωσαν οι υπουργοί τους την Τετάρτη.

Ο Πιτκανίτι σημείωσε ότι 4.824 Ρώσοι έφτασαν στη Φινλανδία μέσω των ανατολικών συνόρων χθες Τετάρτη, από 3.133 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Στην βόρεια Νορβηγία δεν έχουν καταγραφεί αλλαγές στον αριθμό των Ρώσων που διέσχισαν τα σύνορα, δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας στο Reuters. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Russians line up in the queues to enter Georgia at the Larsi Checkpoint.



Georgian people concerned, government completely ignores another wave of the Russian influx and long-demanded #VisaRegimeForRussians. pic.twitter.com/VvdsRfN2V5 — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) September 21, 2022

Η Τσεχία δεν θα εκδίδει βίζες

Την ίδια ώρα η Τσεχία ανακοίνωσε ότι δεν θα εκδίδει βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους σε Ρώσους που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να αποφύγουν την επιστράτευση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως δήλωσε σήμερα ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών.

«Κατανοώ ότι οι Ρώσοι τρέπονται σε φυγή από τις ολοένα και πιο απελπισμένες αποφάσεις που λαμβάνει ο Πούτιν», δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι σε ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όμως όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή δεν θέλουν να εκπληρώσουν ένα καθήκον που επιβάλλει το δικό τους κράτος δεν πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους», υπογράμμισε ο Λιπάβσκι του οποίου η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Έτσι, οι Τσέχοι υιοθετούν διαφορετική θέση όσον αφορά τους Ρώσους λιποτάκτες, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη Γερμανία που ανακοίνωσε σήμερα έτοιμη να τους υποδεχθεί.

«Όποιος αντιτίθεται με θάρρος στον Πούτιν και επομένως διακινδυνεύει μπορεί να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερμανία», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Η Τσεχία σταμάτησε να χορηγεί βίζα σε Ρώσους μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά αργότερα έκανε εξαιρέσεις σε περιπτώσεις που υπήρχαν ανθρωπιστικοί λόγοι.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Reuters