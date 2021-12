Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος ανακοινώνει τις δικές τους λίστες με τις αγαπημένες ταινίες, μουσικές και τα βιβλία που τον κέρδισαν φέτος.

Η τελευταία του λίστα που ανάρτησε στο Instagram όπως και τις δύο προηγούμενες, περιλαμβάνουν τα αγαπημένα του μουσικά κομμάτια, μεταξύ αυτών το Montero (Call me by your Name) του Lil Nas X και το Freedom του Jon Batiste.

«Πάντα μου άρεσε να ακούω μια μεγάλη ποικιλία μουσικής, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το ότι άκουσα λίγο από όλα φέτος. Ελπίζω να βρείτε έναν νέο καλλιτέχνη ή τραγούδι για να βάλετε στη δική σας λίστα» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πριν από δύο ημέρες είχε δημοσιοποιήσει την λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες. Φυσικά το West Side Story ήταν ανάμεσά τους.

«Κάθε μία από αυτές τις ταινίες λέει μια δυνατή ιστορία και ελπίζω να τις απολαύσετε όσο κι εγώ.» έγραψε στους followers του.

«Τις επόμενες ημέρες, θα μοιραστώ την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, μουσική και ταινίες» είχε γράψει στην πρώτη του ανάρτηση πριν από τρεις ημέρες.

«Η τέχνη πάντα συντηρεί και τρέφει την ψυχή. Αλλά για μένα, η μουσική και η αφήγηση ιστοριών ήταν ιδιαίτερα επείγουσες κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημικής χρονιάς.

»Δεδομένου ότι αυτά είναι έργα που πραγματικά έχω ακούσει, παρακολουθήσει ή διαβάσει, είμαι σίγουρος ότι έχω χάσει κάποια αξιόλογα πράγματα. Επομένως, εάν έχετε τις δικές σας προτάσεις να μοιραστείτε, θα τις προσθέσω στις λίστες των βιβλίων και των ταινιών που ελπίζω να προλάβω στις γιορτές!

»Θα ξεκινήσω μοιράζομαι μερικά από τα βιβλία που διάβασα φέτος και μου άφησαν εντυπώσεις και είμαι ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ τις αγαπημένες μου ταινίες και μουσική τις επόμενες μέρες» έγραψε ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος.