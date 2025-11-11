Η ΔΟΕ ετοιμάζει απαγόρευση για τις τρανς αθλήτριες στα γυναικεία αγωνίσματα πριν από τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απαγόρευση συμμετοχής τρανς γυναικών στις γυναικείες κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Guardian.

Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, επιδιώκει να εφαρμόσει μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες την πολιτική που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, με στόχο – όπως δήλωσε – «την προστασία της γυναικείας κατηγορίας».

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να ευθυγραμμιστεί με το διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον Φεβρουάριο υπέγραψε εκτελεστική εντολή που απαγορεύει τη συμμετοχή τρανς γυναικών σε γυναικεία αθλήματα στις ΗΠΑ.

Παρά την τάση αυτή, στο εσωτερικό της ΔΟΕ υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με το αν η απαγόρευση θα επεκταθεί και σε αθλήτριες με διαφορές στην ανάπτυξη φύλου (DSD) – δηλαδή σε γυναίκες που έχουν ανδρικά χρωμοσώματα ή αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η περίπτωση της Κάστερ Σεμένια, χρυσής Ολυμπιονίκη σε Λονδίνο 2012 και Ρίο 2016, είναι χαρακτηριστική: έχει ήδη αποκλειστεί από τη World Athletics, ενώ η FIFA εξακολουθεί να επιτρέπει τη συμμετοχή αθλητριών με DSD στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη ΔΟΕ, η οριστική πολιτική αναμένεται να αποκλείει όσες αθλήτριες έχουν περάσει ανδρική εφηβεία, βασιζόμενη σε νέα επιστημονικά δεδομένα που παρουσίασε η διευθύντρια Υγείας και Επιστήμης της ΔΟΕ, Δρ. Τζέιν Θόρντον.

Η Θόρντον, πρώην κωπηλάτρια του Καναδά, παρουσίασε μελέτες που δείχνουν πως τα σωματικά πλεονεκτήματα της ανδρικής βιολογίας είναι μόνιμα, ανεξάρτητα από την ορμονική θεραπεία.

Η ΔΟΕ, ωστόσο, τονίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, ενώ η σχετική ομάδα εργασίας συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της, με πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα την έναρξη ισχύος το καλοκαίρι του 2026.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή σημείωσε:«Οι συζητήσεις συνεχίζονται και καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνω».

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Τους πέταξαν νερά επειδή αγκαλιάζονταν

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ Η σκληρή αλήθεια για τους ίντερσεξ ανθρώπους



