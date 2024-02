Οι ΗΠΑ χτύπησαν πύραυλο κρουζ των Χούτι λίγο πριν εκτοξευτεί

Μία νέα επίθεση φαίνεται πως ετοίμαζαν οι ζαϊντίτες αντάρτες Χούτι, που κατέχουν τα εδάφη της νότιας Υεμένης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι Χούτι ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πύραυλο προς κάποιο πλοίο που θα διέπλεε την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Όπως αποκάλυψαν οι Αμερικανοί, ο πύραυλος χτυπήθηκε επιτυχώς.

Feb. 13 Summary of Red Sea activities



On Feb. 13, at approximately 2:35 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully conducted a self-defense strike against one mobile anti-ship cruise missile (ASCM), in Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen,… pic.twitter.com/FHoPZi2GsO