Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Σε μια νέα προσπάθεια να πιέσουν τη Μόσχα να προσέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, Rosneft και Lukoil.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος τόνισε ότι τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία λόγω της «επιμονής του Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίζει έναν παράλογο πόλεμο».

«Τώρα είναι η στιγμή να σταματήσουν οι δολοφονίες και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Μπέσεντ σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών «θα λάβει περαιτέρω μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για να στηρίξει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει ακόμη έναν πόλεμο».

Η δήλωση Τραμπ από τον Λευκό Οίκο

Από το Οβάλ Γραφείο, όπου συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «ήρθε η ώρα» για τη νέα δέσμη κυρώσεων, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια» και «απαραίτητη» για να πειστεί η Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις.

«Απλώς ένιωσα ότι ήταν η σωστή στιγμή. Περιμέναμε πολύ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι η κίνηση στοχεύει να «πείσει τη Ρωσία να σταματήσει να μάχεται».

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να αναβάλει επ’ αόριστον την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, έπειτα από νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά αμάχων, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιπτώσεις των κυρώσεων

Οι δύο ρωσικές εταιρείες εξάγουν περίπου 3,1 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, με τη Rosneft να παράγει σχεδόν το 50% της συνολικής ρωσικής παραγωγής, που αντιστοιχεί στο 6% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έρχονται μία εβδομάδα μετά την επιβολή παρόμοιου πακέτου μέτρων από το Ηνωμένο Βασίλειο εις βάρος των ίδιων εταιρειών, με στόχο να περιοριστεί η ενεργειακή ισχύς της Μόσχας.

Νωρίτερα φέτος, Ουάσιγκτον και Λονδίνο είχαν ήδη προχωρήσει σε κυρώσεις κατά των εταιρειών Gazprom Neft και Surgutneftegas.

Στο Κογκρέσο, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί βουλευτές αναμένουν το «πράσινο φως» του Λευκού Οίκου για να προωθήσουν ένα νέο νομοσχέδιο, που προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και ποινές για χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ – Ρούτε, συζητήθηκε επίσης ένα 12σέλιδο σχέδιο ειρήνης που επεξεργάστηκαν ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ σε συνεργασία με το Κίεβο.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

πάγωμα των σημερινών γραμμών του μετώπου,

επιστροφή των απελαθέντων παιδιών,

ανταλλαγή αιχμαλώτων,

ταμείο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας,

και οδικό χάρτη για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε..

Οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι υποστηρίζει τη λύση «παγώματος» της σύγκρουσης: «Να κοπεί όπως είναι. Είπα: σταματήστε στη γραμμή μάχης, πηγαίνετε σπίτια σας, σταματήστε να σκοτώνετε ανθρώπους», ανέφερε τη Δευτέρα.

Η Μόσχα, ωστόσο, απέρριψε την πρόταση, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει πως «η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη» και ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς.

Παράλληλα, ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει τη χρήση πυραύλων Tomahawk από την Ουκρανία για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους, χαρακτηρίζοντάς το «fake news».

Με πληροφορίες από BBC