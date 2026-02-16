Οι ΗΠΑ εντόπισαν και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο στον Ινδικό Ωκεανό

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε δεύτερο δεξαμενόπλοιο στον Ινδικό Ωκεανό, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις ελέγχου πλοίων που θεωρείται ότι βοηθούν τη Βενεζουέλα να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το πλοίο, με σημαία Παναμά και όνομα Veronica III, παρακολουθήθηκε από την Καραϊβική μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό πριν από την επιβίβαση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την επιχείρηση. Το υπουργείο Άμυνας περιέγραψε την ενέργεια ως επιχείρηση ελέγχου και επιβίβασης σε διεθνή ύδατα, χωρίς να διευκρινίσει αν το πλοίο κατασχέθηκε ή αν του επετράπη να συνεχίσει το ταξίδι του.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Πεντάγωνο έστειλε μήνυμα προς πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων, λέγοντας ότι η απόσταση δεν προσφέρει προστασία και ότι τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Το Veronica III βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την TankerTrackers.com, το πλοίο απέπλευσε από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου μεταφέροντας περίπου 1,9 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου. Η ίδια ομάδα αναφέρει ότι το πλοίο θεωρείται πως έχει εμπλακεί σε μεταφορές ρωσικού, ιρανικού και βενεζουελάνικου πετρελαίου από το 2023.

Η επιβίβαση στο Veronica III είναι η δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση στον Ινδικό Ωκεανό μέσα σε μία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, ο έλεγχος του δεξαμενόπλοιου Aquila II, το οποίο οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν μέχρι να φτάσει στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Βενεζουέλας σε έσοδα από το πετρέλαιο. Από πέρυσι, οι ΗΠΑ έχουν κατασχέσει τουλάχιστον επτά δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο ρεπορτάζ.

Τον Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή για «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων από και προς τη Βενεζουέλα, με την κυβέρνηση στο Καράκας να καταγγέλλει την κίνηση ως «κλοπή». Το μέτρο φαίνεται να έχει ήδη αντίκτυπο στις εξαγωγές, καθώς, σύμφωνα με τον επικεφαλής ανάλυσης για τις ΗΠΑ στην Kpler, Ματ Σμιθ, οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας μειώθηκαν τον Ιανουάριο περίπου στο μισό, υποχωρώντας κοντά στα 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με το BBC, οι ροές που συνεχίζουν να κινούνται πιο ομαλά είναι εκείνες που συνδέονται με τη Chevron και κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από BBC

