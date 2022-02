Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν ότι διέκοψαν τις εργασίες τους στην Ουκρανία.

Η ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση είναι συχνά από τις τελευταίες που παραμένουν σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωσή της αναγκάζεται να σταματήσει τις δραστηριότητές της λόγω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στην χώρα μετά την ρωσική εισβολή.

Νωρίτερα η Διεθνής Αμνηστία είχε δηλώσει ότι η εισβολή στην Ουκρανία «σημαδεύτηκε από αδιάκριτες επιθέσεις σε περιοχές αμάχων και χτυπήματα σε προστατευμένα μέρη, όπως νοσοκομεία».

«Ανησυχούμε βαθιά για τις συνέπειες της σύγκρουσης στον ουκρανικό λαό και τις κοινότητες. Οι ομάδες των ΓΧΣ στην Ουκρανία βλέπουν στους δρόμους ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι φοβισμένοι και συνεχώς μετακινούνται.

»Χρειάστηκε να λάβουμε την οδυνηρή απόφαση να σταματήσουμε τις δραστηριότητές μας, οι οποίες περιελάμβαναν φροντίδα για τον HIV στο Severodonetsk, περίθαλψη για τη φυματίωση στο Zhytomyr και βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στο Donetsk στην ανατολική Ουκρανία, όπου παρέχουμε την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη σε πληγείσες από τις συγκρούσει κοινότητες», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε ανάρτησή τους.

