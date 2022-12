Οι επισκέπτες επέστρεψαν στην Βηθλεέμ για τα Χριστούγεννα - Μετά από δύο χρόνια πανδημίας

Η βιβλική πόλη της Βηθλεέμ γιόρτασε με χαρά τα Χριστούγεννα το Σάββατο, με χιλιάδες επισκέπτες να καταφθάνουν στην γενέτειρα του Ιησού, καθώς η πόλη ανακάμπτει από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο τουρισμός είναι η οικονομική αιμοδοσία αυτής της πόλης στη Δυτική Όχθη και τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία κράτησε μακριά τους επισκέπτες.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Φέτος, όμως επέστρεψαν και τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Αν και ο αριθμός των επισκεπτών δεν έχει φτάσει στα προ της πανδημίας επίπεδα, η επιστροφή των τουριστών έχει ανεβάσει αισθητά το ηθικό στη Βηθλεέμ.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

«Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα φέτος με πολύ διαφορετικό τρόπο από πέρυσι», δήλωσε η υπουργός Τουρισμού της Παλαιστινιακής Αρχής, Rula Maayah. «Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με προσκυνητές που έρχονται από όλο τον κόσμο».

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εκατοντάδες άνθρωποι περπατούσαν στην πλατεία Manger για τους εορτασμούς της παραμονής των Χριστουγέννων. Μαραθώνιες μπάντες που χτυπούσαν τύμπανα και έπαιζαν γκάιντες παρέλασαν στην περιοχή, ενώ ξένοι τουρίστες περιφέρονταν και έβγαζαν selfies με το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης πίσω τους.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Πολλοί έδωσαν το παρών την παραμονή των Χριστουγέννων στην εκκλησία της Γεννήσεως. Η Εκκλησία της Γεννήσεως είναι μία από τις παλαιότερες εκκλησίες που λειτουργούν παγκοσμίως. Το οικοδόμημα είναι χτισμένο πάνω από το σπήλαιο που η παράδοση χαρακτηρίζει ως τόπο γέννησης του Χριστού και θεωρείται ιερό για τους Χριστιανούς.

Appearances of Christmas celebrations at the Church of the Nativity in Bethlehem, Palestine.#SRE



..#GH2022 #BNB #anime #incorvassi #PriyAnkit #pyt #TejRan #Gintonic MerryChristmas pic.twitter.com/A7kK2LE3q4