Πώς μεγαλεμπόροι ναρκωτικών στέλνουν στην Ευρώπη περισσότερη κοκαΐνη από ποτέ

Η υδάτινη οδός μέσω των ποταμών Παραγουάη και Παρανά εκτείνεται σε περίπου 3.2000 χιλιόμετρα, συνδέει τουλάχιστον 150 λιμάνια σε πέντε χώρες και αποτελεί τη σημαντικότερη εμπορική ποτάμια διαδρομή στην ήπειρο. Αλλά αυτή η κρίσιμη αρτηρία έχει και μια νέα λειτουργία. Πλέον, αποτελεί και την κύρια οδό για τη μεταφορά περισσότερης κοκαΐνης από ποτέ στην Ευρώπη

Το 1992, η Βραζιλία, η Βολιβία, η Παραγουάη, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη συμφώνησαν να καθιερώσουν τους δύο φυσικούς ποταμούς, που συναντώνται στα σύνορα Παραγουάης-Αργεντινής, ως οδό διέλευσης εμπορευμάτων. Έτσι, πραγματοποίησαν εργασίες εκβάθυνσης των ποταμών, ώστε να επιτρέπεται η εμπορική κυκλοφορία. Από, τότε, κάθε χρόνο χιλιάδες πλοία διασχίζουν την υδάτινη οδό Παραγουάη-Παρανά, μεταφέροντας τόνους εμπορευματοκιβωτίων προς την Αργεντινή και από εκεί, στον Ατλαντικό.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, μερικές από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών στην Ευρώπη έφτασαν σε εμπορευματοκιβώτια που ταξίδεψαν πρώτα από αυτό το ποτάμι. Οι κατασχέσεις κοκαΐνης που συνδέονται με το σύστημα Παραγουάη-Παρανά πενταπλασιάστηκαν στο διάστημα από το 2010 έως το 2021, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

Για παράδειγμα, αφού αναχώρησε από την Ασουνσιόν, ένα πλοίο με περισσότερους από 12 τόνους κοκαΐνης πέρασε απαρατήρητο από τον ποταμό Παραγουάη. Ένα από τα εμπορευματοκιβώτιά του, που μετέφερε μαύρο σουσάμι για να αποκρύψει τα ναρκωτικά, έφυγε από την πρωτεύουσα της Παραγουάης τον Μάιο του 2023 και ταξίδεψε νότια προς την Ουρουγουάη, όπου φορτώθηκε σε διαφορετικό πλοίο με προορισμό την Ευρώπη.

Τελικά, τα ναρκωτικά βρέθηκαν στο λιμάνι του Αμβούργου στις αρχές Ιουλίου. Ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων ουσιών σε χώρα εκτός της Νότιας Αμερικής για ολόκληρο το 2023.

Εννέα ημέρες πριν από τη φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου με το σουσάμι στο λιμάνι της Ασουνσιόν, αξιωματούχοι της Παραγουάης είχαν διοργανώσει παρέλαση για να γιορτάσουν την άφιξη πέντε νέων σαρωτών, τέσσερις από τους οποίους ήταν δωρεά της Ταϊβάν και κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Με αυτόν τον ισχυρό στόλο εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας», ανέφεραν οι τελωνειακοί υπάλληλοι της χώρας σε μια ανάρτηση, «η Παραγουάη δεν αποτελεί πλέον χώρα διέλευσης για το οργανωμένο έγκλημα».

Η μαζική κατάσχεση στο Αμβούργο έπληξε την κυβέρνηση της Παραγουάης σαν «κουβάς κρύου νερού», δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε την εξουσιοδότηση να συζητήσει την υπόθεση. «Ήταν μια τεράστια ντροπή». Η τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών, συνειδητοποίησαν οι αξιωματούχοι, δεν ήταν αρκετή.

«Είναι το αιώνιο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι», δήλωσε ο Nicolás Benza, επικεφαλής του προγράμματος εμπορευματοκιβωτίων της UNODC για τη Νότια Αμερική. «Αυτοί έχουν απεριόριστους πόρους, ενώ οι δικοί μας πόροι είναι περιορισμένοι».

Επί δεκαετές, οι λαθρέμποροι ναρκωτικών εστίαζαν τις δραστηριότητές τους στην αμερικανική αγορά, διακινώντας κοκαΐνη από την Κολομβία στην Κεντρική Αμερική και έπειτα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βραζιλιάνικο λιμάνι του Σάντος χρησίμευε συχνά ως εναλλακτικό σημείο αναχώρησης από τη Νότια Αμερική. Αλλά σήμερα, καθώς η βιομηχανία κοκαΐνης έχει ανθήσει και οι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν εντοπίσει τα «ύποπτα» λιμάνια, οι εγκληματικές ομάδες έχουν χαράξει νέες διαδρομές και στραφεί σε νέες αγορές.

Η Παραγουάη έγινε ένα νέο, ιδιαίτερα ελκυστικό σημείο διέλευσης. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σόγιας, βοδινού κρέατος και βιολογικής ζάχαρης στον κόσμο. Μια περίκλειστη χώρα με λιγότερους από 7 εκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει τώρα τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο φορτηγών πλοίων στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Μόνο φέτος, περίπου 78.000 εμπορευματοκιβώτια έχουν φύγει από τα λιμάνια της Παραγουάης με προορισμό νότια προς την Αργεντινή ή την Ουρουγουάη και πέρα από τον Ατλαντικό, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.

Αλλά οι αρχές επιβολής του νόμου στη χώρα δεν σχεδιάστηκαν με σκοπό την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Η Παραγουάη, σε αντίθεση με τους γείτονές της, διαθέτει ελάχιστα εναέρια ραντάρ. Αυτό διευκολύνει τους εμπόρους στη Βολιβία να μεταφέρουν τα ναρκωτικά, όπως κοκαΐνη που παράγεται είτε στην Κολομβία, είτε στο Περού ή τη Βολιβία, σε παράνομους αεροδιάδρομους στο βόρειο τμήμα της Παραγουάης, μια από τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές της ηπείρου.

Από εκεί, τα ναρκωτικά μεταφέρονται με φορτηγά σε αποθήκες, όπου κρύβονται σε εμπορευματοκιβώτια με προορισμό τον ποταμό.

«Η εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος ήταν ταχύτερη από την εξέλιξη των δυνάμεων ασφαλείας», δήλωσε ο Oscar Chamorro, επικεφαλής της ακτοφυλακής της Παραγουάης.

Κάθε εμπορευματοκιβώτιο που φεύγει από λιμάνι της Παραγουάης πρέπει πλέον να περνάει από σαρωτή. Αλλά οι έμποροι ναρκωτικών βρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους να ξεγελούν την τεχνολογία, δήλωσαν οι ερευνητές, αναμειγνύοντας την κοκαΐνη με υγρά, σκόνες και άλλα υλικά για να μεταμφιέσουν την ουσία. Τον Ιούνιο, οι αρχές της Παραγουάης βρήκαν περισσότερους από τέσσερις τόνους κοκαΐνης κρυμμένους μέσα σε σακούλες ζάχαρης σε ένα εμπορευματοκιβώτιο στην Ασουνσιόν, με προορισμό την Αμβέρσα του Βελγίου. Είχε περάσει από απαρατήρητη από ανιχνευτή.

«Έχουμε τις πόρτες μας ορθάνοιχτες», δήλωσε ο Deny Yoon Pak, ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση με το εμπορευματοκιβώτιο που μετέφερε μαύρο σουσάμι. «Πόσα φορτία έχουν ήδη μεταφερθεί και δεν έχουμε καμία ιδέα;»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών της Παραγουάης ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας σε κίνδυνο ορισμένες από τις πιο σημαντικές έρευνες για το λαθρεμπόριο κοκαΐνης στη χώρα. Μία από αυτές τις υποθέσεις αφορά την αναζήτηση του Σεμπαστιάν Μαρσέτ, έναν βαρόνο που πιστεύεται ότι ελέγχει μεγάλο μέρος του λαθρεμπορίου στον ποταμό Παραγουάη, ο οποίος είχε προσποιηθεί τον ποδοσφαιριστή για να αποφύγει τη σύλληψη.

