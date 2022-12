Οι 25 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2022 σύμφωνα με τους Financial Times

Οι Financial Times δημοσίευσαν την ετήσια λίστα με τις 25 γυναίκες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη το 2022.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει την πρωθυπουργό της Φινλανδίας Sanna Marin, που δέχτηκε σεξιστικές επιθέσεις για διαρροή βίντεο στο οποίο φαινόταν να διασκεδάζει με φίλους σε πάρτι, τη Mia Mottli, πρωθυπουργό των Μπαρμπάντος, που τάχθηκε υπέρ της αποδέσμευσης από το βρετανικό στέμμα, και την Μέγκαν Μαρκλ.

Στη λίστα ήταν επίσης η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Alexandra Matviychuk και μέλη της ιρανικής γυναικείας κοινότητας, ως πρωτοπόρες του αγώνα ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς.

Μεταξύ των γυναικών που ξεχωρίζει η εφημερίδα είναι και η Αμερικανή τραγουδίστρια Billy Eilish, η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Jane Fraser, και οι συγγραφείς Annie Erno και Tsitsi Dangarembga.

Ανάμεσά τους και η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Ketanji Brown Jackson και η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των αμβλώσεων Rebecca Gomperts.

-Oleksandra Matviichuk

Δικηγόρος | Χρονικογράφος εγκλημάτων πολέμου

-Ketanji Brown Jackson

Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ | Νομικός με ανθρώπινη επαφή

-Φραντσέσκα Μπελετίνι

Διευθύνων Σύμβουλος, Saint Laurent | Το σταθερό χέρι της μόδας

-Jane Fraser

Διευθύνων Σύμβουλος, Citigroup | αφοσιωμένη οραματίστρια

-Κάρεν Λιντς

CEO, CVS Health | Στρατηγική της εμπιστοσύνης

-Sanna Marin

Πρωθυπουργός, Φινλανδία | Ατρόμητη ηγέτης

-Francia Elena Márquez Mina

Αντιπρόεδρος, Κολομβία | Υπέρμαχος του λαού

-Mia Mottley

Πρωθυπουργός, Μπαρμπάντος | Μηχανικός της δημοκρατίας

-Sherry Rehman

Υπουργός για το κλίμα, Πακιστάν | Διαπραγματευτής με πυγμή

-Serena Williams

Παίκτρια του τένις | Μοναδική πρωταθλήτρια

-Amanda Blanc

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Aviva | Στέλεχος με αποστολή

-Τζέιμι Φιόρε Χίγκινς

Συγγραφέας | Λέγοντας άβολες αλήθειες

-Ρεμπέκα Γκόμπερτς

Γιατρός | Υπερασπίστρια των δικαιωμάτων στην άμβλωση

-Ρίνα Γκονόι

Πρώην στρατιώτης | Σπάει τη σιωπή

-Γυναίκες του Ιράν

Αγωνίστριες της ελευθερίας

-Paula Kahumbu

Υπερασπίστρια της προστασίας της άγριας ζωής | Υπέρμαχος της άγριας ζωής

-MacKenzie Scott

Φιλανθρωπος | Μετασχηματίζοντας την προσφορά

-Sarina Wiegman

Επικεφαλής προπονήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας | Οραματιίστρια μάνατζερ

-Michelle Yeoh

Ηθοποιός | Σούπερ ήρωας της πραγματικής ζωής

-Tsitsi Dangarembga

Συγγραφέας και ακτιβιστής | Εμπνευσμένη συγγραφέας

-Billie Eilish

Μουσικός | Φωνή μιας γενιάς

-Annie Ernaux

Συγγραφέας | Σκάβοντας το συναίσθημα

-Anne Imhof

Καλλιτέχνης | Συναισθηματική σκαπανέας

-Μέγκαν Μαρκλ

Podcaster | Φωνή στο κέντρο της καταιγίδας

-Domee Shi

Σκηνοθέτης | Εμψυχωτής εσωτερικών ζωών

Federal Minister for Climate Change, @sherryrehman , has been included in the Financial Times list of ’25 most influential women of 2022′.

Congratulations PPP Family❤💚🖤 pic.twitter.com/K9rIAGLn3N — Zobia Khurshid Raja (@ZobiaKhurshid) December 1, 2022

The @FinancialTimes has listed Federal Minister @sherryrehman in the list of 25 Most Influential Women of 2022

calling her a “negotiator with grit”



Congratulations Sherry Rehman sahiba...💐#womenpower pic.twitter.com/w0PFXv2fma — Akram Jawed (@AkramJawed947) December 1, 2022