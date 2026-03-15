Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η παρουσία μας ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, η Κύπρος δεν είναι μόνη»

Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, έκανε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η δημοσιονομική σταθερότητα επιτρέπει στην κυβέρνηση να πάρει μέτρα στήριξης για την αποκλιμάκωση των τιμών, όπως πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο και τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ενότητα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της κοινής δράσης σε κρίσιμες καταστάσεις.

«Η παρουσία μας εκεί ήταν μια αυτονόητη πράξη στήριξης προς τους Κύπριους αδελφούς μας, σε μια δύσκολη συγκυρία. Το είπα και το επαναλαμβάνω: η Ελλάδα θα στεκόταν στο πλευρό της Κύπρου ακόμη κι αν κανένας Ευρωπαίος εταίρος δεν το έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη