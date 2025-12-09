Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να πάει σε εκλογές, υπό μία προϋπόθεση

Η Ουκρανία θα μπορούσε να πάει σε εκλογές εν μέσω πολέμου με τη Ρωσία, εφόσον οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι εταίροι βοηθήσουν στο να διασφαλιστεί ασφάλεια, δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στις 9 Δεκεμβρίου.

Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου ακολουθεί τα πρόσφατα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις εκλογές στην Ουκρανία, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει το Κίεβο να διαπραγματευτεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν ρωτήθηκε, ο Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο Politico, που μεταδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, ότι «ήρθε η ώρα» για την Ουκρανία να διεξάγει εκλογές.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μια τέτοια κίνηση εξαρτάται από την ασφάλεια, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται τακτικά στη χώρα, καθώς και από τη δυνατότητα των στρατιωτών να ψηφίσουν και από ζητήματα νομοθετικού χαρακτήρα.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», είπε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό.», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Ζελένσκι σηματοδοτούν μια αλλαγή στη θέση του Κιέβου. Αρχικά, Ουκρανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι οι εκλογές θα διεξάγονταν μόνο μετά το τέλος του πολέμου, αλλά αργότερα ο Ζελένσκι είπε ότι θα εξέταζε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αν υπήρχε κατάπαυση του πυρός.

Τώρα έχει καλέσει τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επέτρεπαν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.

Η Ουκρανία ήταν προγραμματισμένο να διεξάγει προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2024, ολοκληρώνοντας την πρώτη πενταετή θητεία του Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον νόμο περί στρατιωτικού νόμου, που υιοθετήθηκε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι προεδρικές, κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές απαγορεύονται. Εκλογές μπορούν να διεξαχθούν μόνο αφού αρθεί ο στρατιωτικός νόμος.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος κατέχει το αξίωμα από τον Μάιο του 2019, είπε τον Σεπτέμβριο ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα μετά το τέλος του πολέμου.

