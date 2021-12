O ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ υπέστη ένα «μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο» στα τέλη Οκτωβρίου στη φυλακή όπου κρατείται στη Βρετανία, ανακοίνωσε η μνηστή του Στέλα Μόρις.

Η Μόρις, που έχει αποκτήσει δύο αγόρια με τον Ασάνζ, εξήγησε ότι ο ιδρυτής του WikiLeaks υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στις 27 Οκτωβρίου, όταν βρετανικό δικαστήριο άρχισε να εξετάζει την έφεση που είχε καταθέσει η Ουάσιγκτον ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση για τη μη έκδοση του στις ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο εδώ και δυόμιση χρόνια μετά τη σύλληψή του από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, αφού είχε περάσει επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού.

«Πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. Τώρα», έγραψε χθες Σάββατο βράδυ η Μόρις στο Twitter.

Julian Assange's Fiancee Stella Moris: “This goes to the fundamentals of press freedom and democracy, we will fight - this is an abusive, vindictive prosecution" @stellamoris1 #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/tWGJTjWavO