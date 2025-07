Πολ Μάριο Ντέι: Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden

Πέθανε, σε ηλικία 69 ετών, ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden Πολ Μάριο Ντέι.

Το συγκρότημα του, More, ανακοίνωσε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον θάνατό του, αν και η αιτία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή των More, Πολ Μάριο Ντέι. Ο Πολ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι του νέου κύματος της βρετανικής heavy metal από την εποχή του σε μια πρώιμη εκδοχή των Iron Maiden και φυσικά από τη φανταστική του ερμηνεία στο άλμπουμ "Warhead"» αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό των More στο Instagram.

Paul Mario Day, Iron Maiden's first lead singer, has passed away at the age of 69 pic.twitter.com/d5SiBkL0PD