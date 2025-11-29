Ο Τραμπ υπόσχεται χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, καταδικασμένο για διακίνηση ναρκωτικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να χορηγήσει προεδρική χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος το 2024 καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ερνάντες «αντιμετωπίστηκε πολύ σκληρά και άδικα».

Ο Ερνάντες, που κυβέρνησε την Ονδούρα από το 2014 έως το 2022 με το δεξιό Εθνικό Κόμμα, εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2022 κατηγορούμενος ότι συνεργάστηκε με ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις για τη μεταφορά εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική επικράτεια. Τον Μάρτιο του 2024, ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον έκρινε ένοχο για διακίνηση ναρκωτικών και για κατοχή πολεμικών όπλων, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 45 ετών.

Η εξαγγελία του Τραμπ έγινε λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της Κυριακής στην Ονδούρα και συνοδεύτηκε από ευθεία παρέμβαση στην προεκλογική διαδικασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την υποστήριξή του στον συντηρητικό υποψήφιο Νάσρι «Τίτο» Ασφούρα, πρώην δήμαρχο της πρωτεύουσας Τεγκουσιγκάλπα, χαρακτηρίζοντάς τον «υπερασπιστή της δημοκρατίας».

Παράλληλα, ο Τραμπ επιτέθηκε στους δύο βασικούς αντιπάλους του Ασφούρα. Για τον Σαλβαδόρ Νασράλα, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή που κατεβαίνει με το Φιλελεύθερο Κόμμα, είπε ότι είναι «οριακά κομμουνιστής». Για τη Ρίξι Μονκάδα, υποψήφια του αριστερού Libre, υποστήριξε ότι θα ευθυγραμμίσει τη χώρα με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Ο ίδιος ο Νασράλα έχει δηλώσει πως, εφόσον εκλεγεί, θα διακόψει τις σχέσεις της Ονδούρας με τη Βενεζουέλα.

Το πολιτικό περιβάλλον παραμένει έντονα πολωμένο. Η σημερινή κυβέρνηση της Ξιομάρα Κάστρο έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κούβα και τη Βενεζουέλα, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί λειτουργική συνεργασία με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας έκδοσης που επέτρεψε την παράδοση του Ερνάντες. Η Ονδούρα φιλοξενεί επίσης αμερικανική στρατιωτική βάση, η οποία συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά διακρατικών εγκληματικών δικτύων στην Κεντρική Αμερική.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή. Από την έναρξη της επιχείρησης «Operation Southern Spear» τον Αύγουστο, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που κρίθηκαν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζει ότι στόχος είναι η εξουδετέρωση «ναρκοτρομοκρατών», όμως νομικοί αναλυτές αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιθέσεων και επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να τεκμηριώνουν πως τα συγκεκριμένα σκάφη μετέφεραν ναρκωτικά.

Με πληροφορίες από BBC