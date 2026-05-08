ΗΠΑ: Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους παγκόσμιους δασμούς 10% του Τραμπ

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παρερμήνευσε τη νομοθεσία

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο κατέληξε την Πέμπτη στο συμπέρασμα ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.

Με απόφαση 2-1, μια επιτροπή δικαστών του Διεθνούς Εμπορικού Δικαστηρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ παρερμήνευσε τον νόμο που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τους εκτεταμένους δασμούς.

Η απόφαση σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που το δασμολογικό καθεστώς του προέδρου κρίθηκε παράνομο, με το Ανώτατο Δικαστήριο να επιβεβαιώνει νωρίτερα φέτος μια απόφαση του Διεθνούς Εμπορικού Δικαστηρίου που μπλοκάρει τον πρώτο γύρο δασμών του Τραμπ.

Η απόφαση κατά των δασμών 10% του Τραμπ

Ο άμεσος αντίκτυπος της απόφασης της Πέμπτης δεν είναι σαφής. Το δικαστήριο εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα υπέρ δύο μικρών επιχειρήσεων και της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι δικαστές απέρριψαν τις αγωγές που υπέβαλε η ευρύτερη ομάδα πολιτειών, επειδή δεν είχαν νομιμοποίηση. 

Η διαφορά συνοψίστηκε στον ορισμό της φράσης «ελλείμματα ισοζυγίου πληρωμών». Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου απέρριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο όρος «ελλείμματα ισοζυγίου πληρωμών» στο Άρθρο 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974 είναι το ίδιο με το «εμπορικό έλλειμμα»

«Είναι σαφές ότι το Κογκρέσο είχε επίγνωση των διαφορών στις λέξεις που επέλεξε», έγραψε η πλειοψηφία. 

Οι δικαστές αναγνώρισαν ότι ο όρος «προκαλεί κάποια σύγχυση», αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία της κυβέρνησης Τραμπ ήταν εσφαλμένη.

«Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στον σημερινό κόσμο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί το κατάλληλο στοιχείο για τον προσδιορισμό ενός ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών», έγραψε η πλειοψηφία. «Το πρόβλημα για την κυβέρνηση, και όπως αναφέρθηκε στο παρόν, είναι ότι το Κογκρέσο το 1974 χαρακτήρισε τα ελλείμματα διακανονισμού, ρευστότητας και βασικού ισοζυγίου ως 'ελλείμματα ισοζυγίου πληρωμών'».

Ο παγκόσμιος δασμός 10% τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο και, σύμφωνα με το νόμο, πρόκειται να λήξει στα τέλη Ιουλίου.

Με πληροφορίες από ABC News

