Ο Τραμπ στέλνει «αρμάδα» στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, καθώς ο αριθμός των νεκρών στις πανεθνικές διαδηλώσεις στη χώρα ξεπέρασε τους 5.000, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Η Τεχεράνη απέρριψε ως «εντελώς ψευδή» την επανειλημμένη υπόνοια του Τραμπ ότι οι απειλές του είχαν σταματήσει τις προγραμματισμένες εκτελέσεις περισσότερων από 800 διαδηλωτών. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τέτοιες εκτελέσεις θα αποτελούσαν αφορμή για να εξαπολύσει στρατιωτική δράση.

«Είπα: "Αν κρεμάσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα δεχθείτε χτύπημα σκληρότερο από οποιοδήποτε έχετε δεχθεί ποτέ"», είπε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, επιστρέφοντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε». Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «μια μεγάλη δύναμη που πηγαίνει προς το Ιράν. Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα», πρόσθεσε, «αλλά έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί για κάθε ενδεχόμενο».

PRESIDENT TRUMP says the US is watching Iran closely:



"I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It will make what we did to your Iran nuclear look like peanuts."



"And they actually said they canceled it, they didn't postpone it,… pic.twitter.com/Lin6FQxoxh — Fox News (@FoxNews) January 23, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει στη Μέση Ανατολή μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, καθώς και επιπλέον αεροσκάφη και επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η απάντηση του Ιράν

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έναντι της δήλωσης Τραμπ.

«Η στρατιωτική συγκέντρωση – ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική αντιπαράθεση, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο και όλοι βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό στο Ιράν», είπε Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με το AFP.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει αποκαταστήσει την τάξη μετά τις πανεθνικές διαδηλώσεις.

Ωστόσο, ειδικοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα λένε ότι η εξέγερση παραμένει υπαρξιακή κρίση για την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι η τελευταία καταστολή είναι η πιο αιματηρή από την ίδρυσή της μετά την επανάσταση του 1979, σύμφωνα με αποστολή διερεύνησης του ΟΗΕ που ανακοίνωσε τα ευρήματά της την Παρασκευή. Αναλυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή αποσκοπεί στην αύξηση της πίεσης προς την ιρανική κυβέρνηση και στην προετοιμασία αμυντικών μέτρων σε περίπτωση αντιποίνων.

«Η αυξημένη συγκέντρωση δυνάμεων, ιδιαίτερα το αεροπλανοφόρο, παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο επιθετικών επιλογών», δήλωσε η Ντάνα Στρόουλ, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής και πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως αντίδραση στην κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και στην οικονομία, που έχουν οδηγήσει πολλούς Ιρανούς σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Η ιρανική οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό συνεχή πίεση, κυρίως λόγω των δυτικών κυρώσεων που συνδέονται με τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, καθώς και λόγω διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.

Καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονταν σε όλη τη χώρα, θεωρήθηκαν άμεση πρόκληση προς τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία σχεδόν μισό αιώνα.

Οι αρχές απάντησαν με αιματηρή καταστολή, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν διαδηλωτές από κοντινή απόσταση. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς» και «τρομοκράτες», λέγοντας ότι υποστηρίζονταν από ξένες δυνάμεις.

Καθώς οι διαδηλώσεις εντείνονταν, ο Τραμπ δήλωσε στις 2 Ιανουαρίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «οπλισμένες και έτοιμες» να προστατεύσουν τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο διπλωματικών κινήσεων με το Ιράν, ενώ παράλληλα στάθμιζε στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι όλες οι συνομιλίες τερματίζονται και κάλεσε τους διαδηλωτές να καταλάβουν κρατικούς θεσμούς, αν και αργότερα είπε ότι το Ιράν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του σταματώντας τις δολοφονίες και τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ο Αλί Βαέζ, ειδικός για το Ιράν στο International Crisis Group, το οποίο επικεντρώνεται στην πρόληψη συγκρούσεων, δήλωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική απειλή είναι αξιόπιστη, δεδομένων των επιθέσεων που πραγματοποίησε εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

«Αυτό που δεν είναι σαφές είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος», είπε, προσθέτοντας ότι η αρχική υπόσχεση του κ. Τραμπ να σώσει τους διαδηλωτές φαίνεται να έχει δώσει τη θέση της στην επιδίωξη εκδίκησης εναντίον του καθεστώτος.

Με πληροφορίες από NBC News, The New York Times