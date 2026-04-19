Ο Τραμπ στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, θα ηγηθεί εκ νέου της αμερικανικής αποστολής - Η Τεχεράνη φέρεται να μην σκοπεύει να στείλει αντιπροσωπεία

Φωτογραφία: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στείλει ανώτερους αξιωματούχους στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι στην αμερικανική αποστολή θα συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ενώ αναμένεται και η παρουσία του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ. Λίγη ώρα μετά, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε και την παρουσία του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim News Agency μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να στείλει αντιπροσωπεία, όσο συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών της από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έχουν ανταλλαγεί μηνύματα μέσω Πακιστάν, με την ιρανική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα υπάρξουν συνομιλίες όσο διατηρείται ο αποκλεισμός».

Εκ νέου απειλές

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για «σοβαρή παραβίαση» της δίμηνης εκεχειρίας, κάνοντας λόγο για πυρά κατά γαλλικών και βρετανικών πλοίων στα Στενά του Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, επανέλαβε την απειλή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να πλήξουν πολιτικές υποδομές στο Ιράν, όπως εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εγείροντας νέες ανησυχίες για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου.

«Προσφέρουμε μια δίκαιη συμφωνία και ελπίζω να την αποδεχθούν, γιατί διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο τόνος του Αμερικανού προέδρου έχει αλλάξει σε σχέση με τα πιο αισιόδοξα μηνύματα των προηγούμενων ημερών για συμφωνία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά και τη δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος.

Οι βασικές διαφωνίες

Ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητά διέξοδο από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, εν μέσω αυξανόμενης εσωτερικής πίεσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του NBC, τα δύο τρίτα των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τον χειρισμό του.

Την ίδια ώρα, οι βασικές διαφωνίες παραμένουν: από το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, έως τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος είτε να κλιμακώσει είτε να αποκλιμακώσει την ένταση, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικά πλοία, ακόμη και στον Ειρηνικό.

Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αν δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Financial Times

