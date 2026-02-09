ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Μητσοτάκη στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού θα δοθεί τις επόμενες ημέρες

The LiFO team
The LiFO team
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Μητσοτάκη στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, η οποία επικεντρώνεται στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έχει δεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόσκληση προήλθε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να τοποθετηθεί επισήμως τις προσεχείς ημέρες.

Αντίστοιχη πρόσκληση έχει αποσταλεί και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πηγές από τη Λευκωσία επιβεβαιώνουν την παραλαβή επιστολής από τον Αμερικανό πρόεδρο, με την οποία η Κύπρος καλείται να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης ως ιδρυτικό μέλος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες, ανάμεσά τους και κράτη που είχαν δώσει το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο Κύπριος πρόεδρος. Όπως αναφέρει το Axios, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, στην Ουάσινγκτον, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου της Ειρήνης, με βασικό στόχο τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Γάζας και τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή.

Οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες πριν από λίγες εβδομάδες, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα - όπως και η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προβληματίζεται για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η αμερικανική πρωτοβουλία.

Όπως είχε επισημάνει, το προτεινόμενο σχήμα δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που εγείρει θεσμικά ζητήματα. Ο πρωθυπουργός είχε προτείνει οι χώρες που έχουν προσκληθεί να περιορίσουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά τη Γάζα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απολύτως απαραίτητο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική και συμβιβαστική προσέγγιση, η οποία δεν οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου θεσμού ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πολιτική / Μητσοτάκης για Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: Έτσι όπως είναι, έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε

Ζήτησε οι ευρωατλαντικές σχέσεις να διατηρηθούν σε «λειτουργικό επίπεδο» και το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό, την ειρήνευση στη Γάζα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το αντίδοτο απέναντι στην ακρίβεια, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος»

«Δεν αρκεί μόνο να βρει κάποιος οποιαδήποτε δουλειά, αλλά το πώς, θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζομένων», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΙΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά» - Πότε αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντογάν

Όσα είπε ο πρωθυπουργός για τις σχέσεις της Ελλάδας με ΗΠΑ, Τουρκία και Ισραήλ, τον στόχο της αυτοδυναμίας, την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια, την αναθεώρηση του Συντάγματος
THE LIFO TEAM
 
 